Μαλού: Ο έρωτας με τον Κουβανό σύζυγό της και οι μυστικές οντισιόν για το «Greek Idol»

Για την απόφασή της να ασχοληθεί με την μεγάλη της αγάπη, την μουσική, αλλά και την γνωριμία με τον Κουβανό σύζυγό της μίλησε η Μαλού στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».



«Ο σύζυγός μου είναι από την Κούβα. Ήταν αθλητής του πόλο, έπαιζε στην εθνική Κούβας, πέρασε από κάποιες χώρες της Ευρώπης και τελικά κατέληξε στην Ελλάδα και έτυχε να συναντηθούμε. Οι κουλτούρες είναι αρκετά κοντινές. Επειδή ήρθε πολύ γρήγορα το παιδί και δεν έχουμε πολύ χρόνο λόγω της δουλειάς, δεν έχουμε καταφέρει να πάμε ακόμα στην Κούβα, αλλά θα γίνει κι αυτό κάποια στιγμή.

Οι Κουβανοί είναι ένας λαός της οικογένειας, είναι πολύ δεμένοι με την οικογένεια και έχουμε πολλά κοινά... είναι κι αυτοί φωνακλάδες. Τα πεθερικά μου είναι στην Κούβα. Όταν γνώρισα τον άνδρα μου ήταν ήδη 10 χρόνια στην χώρα μας. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι Κουβανός, μιλάει πάρα πολύ καλά... Δεν έμεινε εδώ για εμένα, έμεινε στην χώρα για τους δικούς του λόγους πολύ πιο πριν» εξήγησε στην Αθηναΐδα Νέγκα η τραγουδίστρια.

Η Μαλού αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο talent show «Greek Idol» που πήρε μέρος προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρό της: «Όταν ήρθα από την Καλαμάτα δεν είχα κάποιον να μου πει «να πας να βρείς αυτόν τον άνθρωπο και θα σου πει αυτό κι αυτό για να μπορέσεις να προχωρήσεις στην μουσική.

Εγώ ήρθα με το στοίχημα που είχα βάλει ότι εγώ θα τα κάταφερω και εκείνη την περίοδο είδα το τρέιλερ και λέω «ας κάνω μια δοκιμή μπορεί και να πετύχει κάτι». Μέχρι να περάσω τις οντισιόν δεν το είχα πει σε κανέναν για να μην έχω κι αυτή την πίεση σε περίπτωση αποτυχίας. Οι περισσότεροι είδαν την πρώτη οντισιόν στην τηλεόραση και ξαφνιάστηκαν...»