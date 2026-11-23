Ο Γεώργιος Αλκίνοος Σακκάς και η ξαδέλφη της, Βίκυ Σιδηροπούλου, μίλησαν για τη σπουδαία δημοσιογράφο και παρουσιάστρια Μαλβίνα Κάραλη, αποκαλύπτοντας πτυχές του χαρακτήρα και της προσωπικότητας της, αλλά και άγνωστες ιστορίες για τη σχέση της με τον σκηνογράφο Γιώργο Πάτσα.

Μια διαφορετική πλευρά της Μαλβίνας Κάραλη, μακριά από τη δημόσια εικόνα της αιχμηρής δημοσιογράφου με τον ανατρεπτικό λόγο, παρουσίασαν ο αδελφός της, αλλά και η ξαδέλφη της παραχωρώντας συνέντευξη στον Γιάννη Μαυρίδη, μέσα από το κανάλι του στο YouTube.

Ο αδελφός της Μαλβίας δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν ρωτήθηκε αν λείπει από την τηλεόραση, δίνοντας μια απάντηση με έντονο προσωπικό φορτίο. «Βεβαίως και λείπει. Φυσικά και λείπει, αδερφή μου είναι. Όπως και να το κάνουμε, είτε σου συγχωρώ κάποια πράγματα είτε αποδέχομαι άλλα σου προτερήματα, η ζωή τα έχει αυτά».

Ο Γεώργιος Αλκίνοος Σακκάς αναφέρθηκε επίσης στην ευφυΐα της αδελφής του λέγοντας τα εξής: «Ρουφούσε σαν σφουγγάρι τη γνώση, ήταν ξύπνια. Ωφελήθηκε πολύ από τον εξαίρετο σκηνογράφο τον Γιώργο Πάτσα, που ήταν σύζυγός της, με τον οποίον έχει κάνει τη Μαριανίνα τη δεύτερη κόρη της».