Μαμντάνι για Νετανιάχου: «Δεν μπορούμε να τον συλλάβουμε - Μπορεί όμως η κυβέρνηση των ΗΠΑ»

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι δήλωσε ότι οι δημοτικές αρχές δεν διαθέτουν τη νομική εξουσία για να προχωρήσουν στη σύλληψη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, εφόσον ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επισκεφθεί την πόλη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι εξετάστηκαν όλες οι διαθέσιμες νομικές επιλογές σχετικά με το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) σε βάρος του Νετανιάχου.

«Δεν έχουμε την αρμοδιότητα να εκτελέσουμε το ένταλμα»

«Η κυβέρνησή μου εξέτασε όλες τις διαθέσιμες οδούς και είναι σαφές ότι δεν διαθέτουμε την ανεξάρτητη νομική εξουσία για να εκτελέσουμε το ένταλμα», ανέφερε ο Μαμντάνι σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, κάλεσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ να αναλάβει δράση, υποστηρίζοντας ότι οι ομοσπονδιακές αρχές διαθέτουν τις απαιτούμενες αρμοδιότητες για την εφαρμογή του εντάλματος.

Η αντίδραση Τραμπ και η θέση του Λευκού Οίκου

Οι δηλώσεις του δημάρχου προκάλεσαν την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει ότι ο Νετανιάχου δεν πρόκειται να συλληφθεί στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, στενός σύμμαχος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, είχε απορρίψει το ενδεχόμενο εφαρμογής του εντάλματος στο αμερικανικό έδαφος, ειδικά μετά τις δηλώσεις του Μαμντάνι.

Το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με έδρα τη Χάγη, εξέδωσε το 2024 ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για κατηγορίες που αφορούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.

Η υπόθεση αφορά τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Μαμντάνι επανέλαβε ότι θεωρεί πως ο Νετανιάχου θα πρέπει να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι η ίδια αρχή θα πρέπει να ισχύει για κάθε πρόσωπο που αντιμετωπίζει αντίστοιχες κατηγορίες από το ΔΠΔ.

Πληροφορίες ΑΠΕ - ΜΠΕ