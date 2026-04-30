Μαμντάνι: Θέλω να ζητήσω από τον Κάρολο την επιστροφή του διαμαντιού Κο-ι-Νουρ στην Ινδία

Τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης συνάντησε κατά τη τετραήμερη επίσημη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες ο βασιλιάς Κάρολος ο οποίος την Τετάρτη 29 Απριλίου κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο προς τιμήν των θυμάτων των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο «Μεγάλο Μήλο», ο Βρετανός μονάρχης συναντήθηκε και με τον δήμαρχο της πόλης Ζοχράν Μαμντάνι.

Ωστόσο, εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι, λίγη ώρα πριν τη συνάντησή τους, ο Μαντάνι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι θα ζητούσε από τον βασιλιά την επιστροφή του ανεκτίμητου διαμαντιού Κο-ι-Νουρ (Koh-i-Noor) στην Ινδία το οποίο είχε κλαπεί από τους Βρετανούς αποίκους.

«Αν μιλήσω με τον Βασιλιά ξεχωριστά [για τον σκοπό της εκδήλωσης], θα τον ενθαρρύνω να επιστρέψει το διαμάντι Koh-i-Noor», δήλωσε ο νεαρός δήμαρχος, ο οποίος έχει ινδικές ρίζες.



🇺🇸 🇬🇧 New York City Mayor Zohran Mamdani has called for King Charles to "return" the prized Koh-i-Noor diamond, which the British Empire took from the Indian subcontinent in the 1800s, on the third day of the monarch's state visit.

➡️ https://t.co/IYbRkArkSl pic.twitter.com/lPzls3w8nl — AFP News Agency (@AFP) April 30, 2026

Το διαμάντι 105 καρατίων αποτελεί μέρος των Κοσμημάτων του Στέμματος, αλλά η ιδιοκτησία του έχει αμφισβητηθεί από την Ινδία, η οποία ισχυρίζεται ότι κλάπηκε κατά τη διάρκεια της βρετανικής κυριαρχίας.

Σύμφωνα με το BBC, παρά το θερμό κλίμα που επικράτησε στη συνάντησή τους, ούτε το γραφείο του Μαμντάνι ούτε τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έχουν δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με την αλληλεπίδραση. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο εάν ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης προχώρησε στο αίτημά του.

Τι είναι το διαμάντι Koh-i-Noor

Το Koh-i-Noor, που σημαίνει «Βουνό του Φωτός» στα περσικά, υπήρξε αντικείμενο κατακτήσεων και ίντριγκας εδώ και αιώνες, περνώντας από τα χέρια Μουγκάλ πριγκίπων, Ιρανών πολεμιστών, Αφγανών ηγεμόνων και Παντζάμπι Μαχαραγιάδων.

Η πέτρα βρέθηκε αρχικά στα ορυχεία Γκολκόντα της Ινδίας και είχε βάρος 186 καράτια όταν τελικά παραδόθηκε στους Βρετανούς το 1849 βάσει των όρων μιας τιμωρητικής συνθήκης που ακολούθησε τον αγγλο-σιικό πόλεμο. Υπογράφηκε από τον 10χρονο Σιχ ηγεμόνα, Ντουλίπ Σινγκ, αφού η μητέρα του φυλακίστηκε.

Ωστόσο, η παραδοσιακή ροζ κοπή του διαμαντιού δεν εντυπωσίασε τους επισκέπτες της Μεγάλης Έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το 1851 και έτσι κόπηκε ξανά ως οβάλ μπριγιάν, κερδίζοντας λάμψη αλλά χάνοντας περίπου το 40% του βάρους του στη διαδικασία.

Η πέτρα 105 καρατίων - στο μέγεθος ενός αυγού κότας - βρίσκεται αυτή τη στιγμή τοποθετημένη στο στέμμα της Βασίλισσας Ελισάβετ. Η Βασίλισσα Ελισάβετ φόρεσε το στέμμα για τη στέψη του συζύγου της, Βασιλιά Γεωργίου ΣΤ΄, το 1937.

Αργότερα το φόρεσε κατά τη στέψη της κόρης της, Βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

Το αμφιλεγόμενο διαμάντι δεν χρησιμοποιήθηκε στη στέψη της βασίλισσας Καμίλα, καθώς φέρεται να υπήρχαν ανησυχίες για διπλωματική διαμάχη με την Ινδία σε περίπτωση που είχε χρησιμοποιηθεί.

Η Ινδία έχει επανειλημμένα ζητήσει την επιστροφή του Koh-i-Noor, περιγράφοντάς το ως «πολύτιμο έργο τέχνης με ισχυρές ρίζες στην ιστορία του έθνους μας», ενώ πολλοί Ινδοί θεωρούν την κατοχή του πολύτιμου λίθου από τη Βρετανία ως σύμβολο αποικιακής λεηλασίας και αδικίας.

Πάντως, ο πρώην πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον δήλωσε το 2013 ότι η επιστροφή του πολύτιμου λίθου δεν ήταν «λογική».