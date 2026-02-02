MAN: Αύξηση πωλήσεων το 2025 – ανάπτυξη στην αγορά των ηλεκτρικών φορτηγών

Η MAN Truck & Bus παρέδωσε συνολικά περίπου 101.600 νέα οχήματα κατά το οικονομικό έτος 2025, καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων σχεδόν 6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η επίδοση αυτή επιτεύχθηκε παρά τις συνεχιζόμενες δύσκολες συνθήκες της αγοράς και ειδικότερα στην ευρωπαϊκή αγορά φορτηγών, η οποία στις βασικές αγορές κινήθηκε σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα της περιόδου της πανδημίας. Καθοριστικό ρόλο στη συνολική αύξηση των πωλήσεων διαδραμάτισαν τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία παρουσίασαν ιδιαίτερα δυναμική ανάπτυξη στους τομείς των φορτηγών και των λεωφορείων.

Ο Friedrich Baumann, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της MAN Truck & Bus SE, αρ-μόδιος για Πωλήσεις και Λύσεις Πελατών δήλωσε σχετικά «Η ισχυρή ανάπτυξη στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και η εξαιρετική πορεία στον τομέα των van επιβεβαιώνουν ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Παρά το απαιτητικό περιβάλλον και τη συγκρατημένη ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά φορτηγών – συγκρίσιμη, στη Γερμανία, με τα χρόνια της πανδημίας – καταφέραμε να αυξήσουμε τις συνολικές μας πωλήσεις. Παράλληλα, προχωρούμε με συνέπεια στην ενίσχυση της ηλεκτρικής μας γκάμας. Με την έναρξη της σειριακής παραγωγής του MAN eTGL και τις πρώτες παραδόσεις του eCoach, το 2026 θα ολοκληρώσουμε το χαρτοφυλάκιό μας και θα στείλουμε ένα σαφές μήνυμα υπέρ της βιώσιμης κινητικότητας».

Ο τομέας των φορτηγών παρέμεινε σχεδόν σταθερός μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Με περίπου 63.300 πωληθέντα οχήματα, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν μόλις 0,6% χαμηλότερα σε σχέση με το 2024. Ιδιαίτερα θετική ήταν η ανταπόκριση για τα ηλεκτρικά φορτηγά, με περισσότερα από 620 βαρέα eTrucks να πωλούνται το 2025, παρά το γεγονός ότι η σειριακή παραγωγή τους ξεκίνησε εντός της χρονιάς. Παράλληλα, τα βιβλία παραγγελιών για το 2026 βρίσκονται ήδη σε υψηλά επίπεδα. Η προγραμματισμένη έναρξη της σειριακής παραγωγής του νέου MAN eTGL των 12 τόνων προς τα τέλη του 2026 θα ενισχύσει περαιτέρω την ηλεκτρική γκάμα φορτηγών και αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την απανθρακοποίηση του στόλου της MAN.

Στον τομέα των λεωφορείων, η MAN κατέγραψε ισχυρή ανάκαμψη το 2025, με αύξηση σχεδόν 49% και περισσότερα από 7.000 οχήματα. Οι πωλήσεις κινήθηκαν κυρίως από τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, με τα ηλεκτρικά αστικά λεωφορεία να σημειώνουν αύξηση άνω του 118%, ξεπερνώντας τις 1.300 μονάδες και καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Σημειώνεται ότι η επίδοση αυτή δεν περιλαμβάνει το MAN Lion’s Coach E, το οποίο παρουσιάστηκε παγκοσμίως το 2025 και αναμένεται να παραδοθεί στους πρώτους πελάτες στην ευρωπαϊκή αγορά από τα τέλη του 2026.

Ο τομέας των van της MAN σημείωσε επίσης νέο ιστορικό υψηλό, με περισσότερα από 31.300 πωληθέντα οχήματα. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, καταγράφηκε αύξηση άνω του 13%, εξέλιξη που αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη σταθερά επιτυχημένη στρατηγική διεθνοποίησης του MAN TGE. Κατά το 2025, η MAN επέκτεινε περαιτέρω την παρουσία της, ανοίγοντας νέες αγορές στην Αραβική Χερσόνησο, ενώ το 2026 η διεθνοποίηση του συγκεκριμένου τομέα αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο.

Στον τομέα των κινητήρων, η MAN πούλησε περίπου 9.400 μονάδες, ελαφρώς χαμηλότερα από το επίπεδο του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης αδυναμίας στον αγροτικό τομέα. Η υποχώρηση αυτή αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη σταθερά ισχυρή πορεία του ναυτιλιακού τομέα, καθώς και από την αυξημένη ζήτηση για άξονες και εξαρτήματα για ηλεκτρικά μοντέλα.

Μικτή εικόνα στις αγορές

Στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία, οι πωλήσεις φορτηγών παρέμειναν συνολικά σε χαμηλά επίπεδα, με περίπου 21.200 οχήματα, καταγράφοντας μείωση σχεδόν 8% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Θετική εικόνα παρουσίασαν οι υποκατηγορίες των οχημάτων για δημόσιες και δημοτικές χρήσεις, των κατασκευαστικών οχημάτων, καθώς και ο τομέας των τράκτορων.

Η MAN διατήρησε την ηγετική της θέση στη γερμανική αγορά το 2025. Στις ίδιες αγορές, οι πωλήσεις van αυξήθηκαν κατά 32%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις 12.300 μονάδες, ενώ οι πωλήσεις λεωφορείων αυξήθηκαν κατά 93%, φτάνοντας περίπου τις 1.900 μονάδες.

Συνολικά, στις αγορές της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας διατέθηκαν περίπου 35.400 νέα οχήματα.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, εκτός Γερμανίας, Αυστρίας και Ελβετίας, οι πωλήσεις φορτηγών αυξήθηκαν κατά περίπου 3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 31.300 μονάδες, ενώ οι πωλήσεις λεωφορείων ενισχύθηκαν σημαντικά, αγγίζοντας τις 3.700 μονάδες. Οι πωλήσεις van αυξήθηκαν κατά περίπου 15% την ίδια περίοδο. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση της Ισπανίας, όπου καταγράφηκε συνολική αύξηση 500 οχημάτων, ένας εξαιρετικά υψηλός ρυθμός ανάπτυξης για μεμονωμένη αγορά. Συνολικά, στην Ευρώπη εκτός των τριών αυτών χωρών πωλήθηκαν σχεδόν 53.800 οχήματα στους τομείς των φορτηγών, των λεωφορείων και των van.

Εκτός Ευρώπης, οι πωλήσεις φορτηγών το 2025 διαμορφώθηκαν σε επίπεδα λίγο κάτω από τις 10.000 μονάδες, περίπου 12% χαμηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις, οι οποίες οδήγησαν σε πτώση έως και 30% σε ορισμένες διεθνείς αγορές όπου δραστηριοποιείται η MAN. Παρά τις δυσκολίες, η μάρκα διατήρησε τη θέση της στις σημαντικότερες διεθνείς αγορές και, σε επιμέρους χώρες, την ενίσχυσε περαιτέρω, όπως στο Μαρόκο, τη Νότια Κορέα και τη Χιλή. Χάρη στη δυναμική του τομέα σασί λεωφορείων, οι πωλήσεις λεωφορείων αυξήθηκαν κατά 10% σε σύ-γκριση με το 2024, ενώ το van της MAN ήταν διαθέσιμο για πρώτη φορά σε αγορές εκτός Ευρώπης το 2025. Κύριοι μοχλοί των διεθνών πωλήσεων αποτέλεσαν οι αγορές της Μέσης Ανατολής, καθώς και χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών, οι οποίες αντιπροσώπευσαν το 70% των πωλήσεων φορτηγών και λεωφορείων στις διεθνείς αγορές. Συνολικά, διεθνώς διατέθηκαν πάνω από 11.000 οχήματα στους τομείς των φορτηγών, των λεωφορείων και των van.