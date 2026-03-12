«Μάνα χτύπησα δύο παιδιά, το ένα δεν κουνιέται»: Τι είπε ο 27χρονος όταν παρέσυρε θανάσιμα 25χρονο

Θρήνο έχει σκορπίσει στη Θεσσαλονίκη ο θάνατος ενός 25χρονου άνδρα, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 27χρονος σε κεντρικό δρόμο της Πολίχνης στο δυτικό τμήμα της πόλης.

Από το τροχαίο με υπαίτιο τον 27χρονο, προκλήθηκε και ο τραυματισμός ενός 24χρονου άνδρα, ο οποίος δεν διατρέχει κίνδυνο.

Με οδύνη είπαν σήμερα Πέμπτη (12/3) το τελευταίο αντίο στον νεαρό άνδρα, συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα, ενώ λίγες ώρες μετά ο δράστης πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας, δηλώνοντας μετανιωμένος για το τραγικό περιστατικό.

Ο 27χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης με συνέπεια τον θάνατο και κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του.

«Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του»

«Λυπάμαι πολύ. Έχασα με κάποιον τρόπο τον έλεγχο, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς έγινε το δυστύχημα και λόγω της απειρίας μου στην οδήγηση το αυτοκίνητο εξετράπη και έφυγε πάνω στο πεζοδρόμιο όπου βρίσκονταν τα δύο παιδιά», φέρεται να ισχυρίστηκε ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr.

Παράλληλα, διέψευσε ότι έκανε κόντρες με άλλο όχημα. «Δεν έκανα καμία κόντρα, δεν έχω την οδηγική εμπειρία για να κάνω κόντρες», ανέφερε.

Ο 27χρονος δήλωσε συντετριμμένος «για το κακό που έγινε». «Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του 25χρονου. Αναγνωρίζω το κακό που συνέβη αλλά δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να προκαλέσω τροχαίο», φέρεται να είπε ο δράστης.

«Μάνα χτύπησα δυο παιδιά»

Το σοκ του 27χρονου για την πράξη του μετέφερε και η αδερφή του δράστη, η οποία μίλησε στους δημοσιογράφους έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Όπως υποστήριξε, ο δράστης πήγαινε εκείνη την ώρα να πάρει έναν φίλο του για να πάνε για καφέ.

Σύμφωνα με την αδερφή του 27χρονου, πίσω από το όχημά του υπήρχε ένα άλλο όχημα που τον πίεζε οδηγικά. Εκείνος τότε νευρίασε, πάτησε γκάζι και «επειδή είναι και ανηφόρα έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου», ανέφερε.

«Ήταν ατύχημα, σε καμιά περίπτωση δεν κάνανε κόντρες», δήλωσε η αδερφή του δράστη. Σημείωσε επίσης ότι αμέσως μετά το δυστύχημα, ο 27χρονος τηλεφώνησε στη μητέρα τους.

«Μάνα χτύπησα. Είναι δυο παιδιά και το ένα δεν κουνιέται. Είναι μες τα αίματα και δεν κουνιέται», φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είμαστε όλοι συντετριμμένοι, χάθηκε μια ζωή χωρίς να το θέλει ο αδερφός μου», είπε η αδερφή του δράστη.