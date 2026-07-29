Μάνδρα: Συνελήφθη 56χρονος για παράνομο εκτροφείο ζώων - Βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του

Στη σύλληψη ενός 56χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας – Ειδυλλίας, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 27ης Ιουλίου στην περιοχή της Οινόης, στη Δυτική Αττική. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων συντροφιάς, καθώς και του νόμου περί όπλων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία που ανέφερε ότι σε κατοικία της περιοχής λειτουργούσε παράνομο εκτροφείο ζώων συντροφιάς.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν στον προαύλιο χώρο της οικίας εννέα σκύλους, τέσσερα κουτάβια και ένα άλογο, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διαβιούσαν σε συνθήκες που δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ευζωίας.

Αμέσως ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας και κινήθηκαν οι διαδικασίες για την ασφαλή απομάκρυνση των ζώων και την παράδοσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα και προστασία.

Κατασχέθηκαν 32 όπλα και χιλιάδες φυσίγγια

Η έρευνα στο εσωτερικό της κατοικίας αποκάλυψε και ένα μεγάλο οπλοστάσιο. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν:

32 όπλα (πιστόλια, καραμπίνες και αεροβόλα),



5 σπαθιά,



18 μαχαίρια,



3 σουγιάδες,



2 τσεκούρια,



έναν μπαλτά,



3 γεμιστήρες,



7 διόπτρες,



2 συστήματα λέιζερ,



7.477 φυσίγγια πυροβόλων όπλων και



2.700 σφαιρίδια αεροβόλου.

Ο 56χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν.