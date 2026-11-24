Η Σενεγάλη μετά την επανεξέταση της έφεσης από το CAS, πήρε πίσω το Κόπα Άφρικα, όπως ανακοίνωσε επίσημα το ίδιο.

Ο Σαντιό Μανέ, έσπασε τη σιωπή του, δίνοντας τα συγχαρητήρια στους παίκτες και τους οπαδούς του έθνους, αλλά και τον σεβασμό του στην ομάδα του Μαρόκου.

Αναλυτικά η δήλωση του Μανέ:

«Η απόφαση του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου (CAS), με την οποία αποδίδεται ξανά στη Σενεγάλη ο τίτλος της πρωταθλήτριας Αφρικής, μας γεμίζει χαρά. Θέλω αρχικά να ευχαριστήσω ολόκληρο τον λαό της Σενεγάλης, τόσο όσους βρίσκονται στη χώρα όσο και τους συμπατριώτες μας στη διασπορά. Μας στηρίξατε από το πρώτο παιχνίδι μέχρι και την έκδοση αυτής της απόφασης. Η εμπιστοσύνη σας μάς έδωσε δύναμη στις πιο δύσκολες στιγμές.



Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου. Γνωρίζω καλά την προσπάθεια και τις θυσίες που έκανε ο καθένας για να φτάσουμε στην κατάκτηση του δεύτερου αστεριού. Είμαι περήφανος που έζησα αυτή την πορεία μαζί σας. Ευχαριστώ, φυσικά, όλο το τεχνικό επιτελείο και όσους στάθηκαν δίπλα στα «Λιοντάρια».



Θα ήθελα, ακόμη, να στείλω ένα μήνυμα σεβασμού και ενθάρρυνσης στον λαό του Μαρόκου και στους ποδοσφαιριστές της εθνικής του ομάδας. Πραγματοποίησαν μια σπουδαία πορεία και έχουν κάθε λόγο να είναι περήφανοι. Τους εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Η Σενεγάλη και το Μαρόκο είναι δύο αδελφικοί λαοί. Εύχομαι το πάθος μας για το ποδόσφαιρο να συνεχίσει να μας φέρνει πιο κοντά.



Συγχαρητήρια σε όλους τους Σενεγαλέζους. Αυτή η νίκη ανήκει και σε εσάς».