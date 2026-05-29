Mango: Ο γιος του ιδρυτή επικαλείται την ασθένεια του πατέρα του για την πτώση, προς υπεράσπισή του

Ο Τζόναθαν Άντικ, γιος του ιδρυτή της Mango, επικαλείται την κατάσταση υγείας του πατέρα του στο πλαίσιο της υπεράσπισής του, καθώς κατηγορείται από την ισπανική δικαιοσύνη για ανθρωποκτονία.

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του Ισάκ Άντικ, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε ορεινή περιοχή κοντά στη Βαρκελώνη.

Το επιχείρημα για την οστεοαρθρίτιδα

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, τα ιατρικά αρχεία του Ισάκ Άντικ δείχνουν ότι έπασχε από οστεοαρθρίτιδα και στα δύο γόνατα, γεγονός που επηρέαζε την ικανότητά του να αντιδράσει σε περίπτωση πτώσης.

Το στοιχείο αυτό προβάλλεται ως εξήγηση για το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκαν τραύματα στις παλάμες των χεριών του, κάτι που όπως υποστηρίζεται θα αναμενόταν εάν είχε προσπαθήσει να προστατευθεί, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

📹 Vídeo | La defensa usa una caída previa y la artrosis de Isak Andic para concluir que su muerte en Montserrat fue accidental https://t.co/xFVigSKznl pic.twitter.com/Sg2SvAIFtH — EL PAÍS (@el_pais) May 29, 2026

Για να στηρίξει τη θέση της, η πλευρά του Τζόναθαν Άντικ επικαλείται περιστατικό που είχε καταγραφεί στις 20 Φεβρουαρίου 2024, περίπου δέκα μήνες πριν τον θάνατο του επιχειρηματία.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που δημοσιοποιήθηκε από τη La Vanguardia, δείχνει τον Ισάκ Άντικ να χάνει ξαφνικά την ισορροπία του και να πέφτει, χωρίς να προλάβει να απλώσει πλήρως τα χέρια του.

Στο ίδιο υλικό, εργαζόμενος τον συγκρατεί, αποτρέποντας σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Η πτώση είχε σημειωθεί στην είσοδο εγκαταστάσεων της Mutua Universal στη Βαρκελώνη, όπου ο επιχειρηματίας είχε μεταβεί για γεύμα με άλλους επιχειρηματίες.

Το περιστατικό αυτό προβάλλεται ως ενδεικτικό της κινητικής δυσκολίας που αντιμετώπιζε.

Η εξέλιξη της υπόθεσης

Ο Τζόναθαν Άντικ, 45 ετών, είχε τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του τον Δεκέμβριο του 2024, πριν αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση ύψους 1 εκατ. ευρώ.

REUTERS/Albert Gea

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της πτώσης που οδήγησε στον θάνατο του ιδρυτή της Mango.