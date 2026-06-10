Μανίνα Ζουμπουλάκη: «Ζούμε σε μία υπερσύγχρονη εποχή και ακόμη σκοτώνονται γυναίκες»

Η Μανίνα Ζουμπουλάκη ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε για τις γυναικοκτονίες που δεν λένε να σταματήσουν. «Παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια τις γυναικοκτονίες και δεν μπορείς για καμία περίπτωση να πεις ότι την ξέχασα. Όλες είναι συνταρακτικές ιστορίες. Το ότι ζούμε σε μία υπερσύγχρονη εποχή που όλα είναι AI, τα social media είναι παντού και ακόμη σκοτώνονται γυναίκες λες και είμαστε εποχή Παπαδιαμάντη, με σοκάρει, με ταράζει κάθε μέρα.

Ήθελα να κάνω κάτι γι’ αυτό. Λέω, γράφω τόσα χρόνια και δεν έχω γράψει κάτι για καλό σκοπό, δηλαδή, να βοηθήσει τη θέση της γυναίκας. Ήθελα να κάνω κάτι που να μην είναι για μένα, να είναι για τη θέση της γυναίκας. Ο ανδρικός θυμός είναι αποδεκτός. Δεν μπορεί να μην έχει νεύρα. Το έχουμε δει στις ταινίες, στα σίριαλ, έχει περάσει δηλαδή στο υποσυνείδητό μας, ότι εντάξει, άντρας θα φωνάξει κιόλας -ακόμη κι αν ο μπαμπάς μας δεν φώναζε- κι αυτό δεν θεωρείται καν κακοποίηση».

«Θα έπρεπε να μείνει για πάντα στη φυλακή»

«Έχει αλλάξει η νομοθεσία και μπορεί το νοσηλευτικό προσωπικό να καταγγείλει υποψία κακοποίησης, το οποίο είναι μεγάλη πρόοδος. Είναι μεγάλη η ιστορία ότι μπορεί να πάει μια νοσηλεύτρια ή ένας γιατρός και να πει ότι αυτή η κυρία που ήρθε προχθές έχει χτυπηθεί, έχει φάει ξύλο, δεν έπεσε από τη σκάλα, όπως συνέβαινε πάντα με τις γυναίκες! Πάντα έπεφταν και από τα μπαλκόνια και πνιγόντουσαν και στον ύπνο τους, απλώς τώρα βγαίνει στη φόρα αυτό. Δεν έβγαινε στις ειδήσεις. Ήταν γυναίκες που απλώς πέθαιναν στον ύπνο τους, ή έπεφταν από τη σκάλα.

Είχαν πολλά ατυχήματα οι γυναίκες. Στα χωράφια, τις πλάκωνε το τρακτέρ. Δηλαδή συνέχεια υπήρχαν τέτοια, αλλά δεν αναφέρονταν σαν γυναικοκτονία. Πιστεύω πως πια οι γυναικοκτονίες είναι περισσότερες. Γίνονται βήματα. Απλώς διαβάζεις ότι μπαίνει στη φυλακή κάποιος που σκότωσε τη γυναίκα του και σε δύο χρόνια βγαίνει. Το μάξιμουμ που έχει μείνει στη φυλακή στην Ελλάδα είναι νομίζω τα οκτώ χρόνια κι αυτό επειδή την είχε κόψει σε κομμάτια. Θα έπρεπε να μείνει για πάντα στη φυλακή».