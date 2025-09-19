Μανώλης Μαζωνάκης: «Δεν μας ενδιαφέρει η περιουσία του Γιώργου, μόνο η ζωή και η υγεία του»

Ο Μανώλης Μαζωνάκης μίλησε στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού «Αποκαλύψεις» και με σπασμένη φωνή εξέφρασε την αγωνία του για τον Γιώργο Μαζωνάκη, που για τον κόσμο είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης, για εκείνον όμως είναι το παιδί του. «Σε ευχαριστώ για το θάρρος να βοηθήσεις το παιδί μου. Πέτρο μας ενδιαφέρει μόνο η ζωή και η υγεία του. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η περιουσία του».

Με αυτά τα λόγια ο πατέρας του τραγουδιστή ξεκαθαρίζει πως μέλημα της οικογένειας είναι να σωθεί ο Γιώργος από τους δαίμονές του και όχι να βάλουν χέρι στην περιουσία του, όπως κάποιοι ίσως πιστεύουν, αφού στο παρελθόν είχαν προηγηθεί δικαστικές διαμάχες για περιουσιακά θέματα.

Ο καβγάς στο σπίτι στη Βούλα

Πριν από λίγες μέρες είχε έρθει στο φως της δημοσιότητας -μέσω των δικηγόρων- η αίτηση που κατέθεσε η οικογένεια στο αστυνομικό τμήμα Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης ώστε για ακούσια εξέταση του Μαζωνάκη από ψυχίατρο. Αφορμή αυτής της αίτησης ήταν όλα όσα ακολούθησαν με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο μερικές μέρες αργότερα…

Παράλληλα είχαν δει το φως της δημοσιότητας από τον Πέτρο Κουσουλό όλα όσα συνέβησαν στο σπίτι του καλλιτέχνη νωρίτερα το ίδιο βράδυ, όπου ο ίδιος είχε κατηγορήσει τους συγγενείς του ότι έχουν εγκληματική οργάνωση που κάνει διακίνηση ναρκωτικών, γυρίζουν πορνοταινίες και του βίασαν το σκυλί…