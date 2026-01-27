Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να τραγουδήσω άλλο, δεν έχω σπουδαία πράγματα να πω»

Το τραγικό δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία έδωσε την αφορμή στον Μανώλη Μητσιά που ήταν καλεσμένος στο “Στούντιο 4” να μιλήσει για την αγαπημένη του ομάδα και να θυμηθεί το ότι οι καλλιτέχνες είναι παντός καιρού και βγαίνουν να τραγουδήσουν ακόμα και με βαριά καρδιά. «Είμαι ΠΑΟΚτζής, από μικρό παιδί, όχι εξτρίμ όμως. Πολλές φορές έχω ακολουθήσει την ομάδα σε αγώνες εκτός έδρας με φίλους. Αυτά τα πράγματα που βλέπουμε τώρα, τα κάναμε κι εμείς. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και φιλοδοξούσε ο ΠΑΟΚ να νικήσει τη Λυών για να βγει πρώτος».

«Όταν πέθανε ο πατέρας μου είχα πρεμιέρα και τραγούδησα»

Ο τραγουδιστής μίλησε για την πιο μεγάλη δυσκολία που έχει το επάγγελμά του που ακόμη και στην πιο τραγική στιγμή της ζωής σου, εσύ πρέπει να τραγουδήσεις! «Υπάρχουν μέρες δύσκολες που πρέπει να βγεις να τραγουδήσεις ακόμα και με βαριά καρδιά. Πρέπει να το κάνεις αναγκαστικά. Πρέπει να αλλάξεις τα συναισθήματά σου, να τα καταπατήσεις γιατί ο κόσμος κάτω δεν ξέρει ότι εσύ μπορεί να υποφέρεις.

Όταν πέθανε ο πατέρας μου είχα πρεμιέρα στα “Δειλινά” και μου είπαν από τη Θεσσαλονίκη ότι αύριο έχουμε κηδεία! Είχα κατέβει στην Αθήνα να κάνω πρεμιέρα… Για μένα ήταν πολύ δύσκολο πράγμα, το έκανα όμως. Δεν είναι ακριβώς αίσθημα χρέους, γιατί δεν είσαι μόνο εσύ, είναι 90 άνθρωποι δίπλα σου. Οι μουσικοί, οι άλλοι τραγουδιστές… Και όταν τελειώνει μετά η βραδιά, είσαι ράκος».

«Θα κάνω καμιά εμφάνιση, έτσι για να ξεδίνω»

«Θα αποσυρθώ σίγουρα από το τραγούδι! Δεν θέλω να τραγουδήσω άλλο. Δεν έχω να πω και τόσα πράγματα σπουδαία όπως τότε. Θα κάνω καμιά εμφάνιση πού και πού, έτσι για να ξεδίνω και τίποτε άλλο. Λογικά ο καλλιτέχνης πρέπει μόνος του να αποσύρεται. Αν έχει ακόμη τις φωνητικές ικανότητες να τραγουδάει σωστά, ας συνεχίζει. Η φωνή είναι σημαντικό κριτήριο, όχι να μην μπορείς να τραγουδήσεις ένα τραγούδι και σώνει και καλά να επιμένεις και να σε λυπούνται από κάτω!

Εγώ όταν δεν τραγουδάω καλά το καταλαβαίνω. Λέω “δεν το είπα καλά σήμερα, ελπίζω να είναι μόνο σήμερα και όχι αύριο. Είναι μερικά τραγούδια που έχουν απαιτήσεις, αλλά να πεις έναν Χατζιδάκι θέλει να έχεις κάποιες σωστές φωνητικές δυνατότητες. Έτσι νιώθεις κι εσύ ότι δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο. Δεν είναι σκληρή απόφαση να πεις, σταματάω! Αν νιώθω άσχημα το κάνω. Αφήνεις πίσω σου την αγάπη του κόσμου, αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα για έναν καλλιτέχνη. Νιώθεις ότι είσαι στην άκρη. Δεν το έχω αισθανθεί ακόμα».