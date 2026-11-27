Ο Μανώλης Πίτερης και η Κωνσταντίνα Μάντζιου είναι ο Άρης και η Ζωή, οι δύο ήρωες του έργου της Λούλας Αναγνωστάκη «Η Παρέλαση», δυο παιδιά που βιώνουν τον εγκλεισμό, τον φόβο, την ενηλικίωση και την ανάγκη για ελευθερία.

Οι δύο πρωταγωνιστές μιλούν στον FLASH για τα μηνύματα που περνάει η παράσταση, τη σκληρή κοινωνία του σήμερα που είναι γεμάτη βία και κακοποίηση, αλλά και το πόσο δύσκολο είναι να είσαι ηθοποιός που πρέπει συνεχώς να ψάχνεις για την επόμενη δουλειά σου. «Αυτή η παράσταση είναι σαν να σκρολάρεις στο TikTok που βλέπεις και κάτι άλλο και κάτι άλλο», επισημαίνει ο Μανώλης Πίτερης και προσθέτει: «Πρέπει να επιλέξεις σ’ αυτή τη ζωή πότε θέλεις να επιβιώνεις, ή να ζεις, να υπάρχεις, να φθείρεσαι, να αγαπάς, να ερωτεύεσαι, να θυμώνεις».

Η Κωνσταντίνα Μάντζιου παραδέχεται πως η βία είναι πια κομμάτι της καθημερινότητάς μας. «Έχω αντιμετωπίσει λεκτική βία στα social και σβήνω τα σχόλια γιατί με στεναχωρεί να τα βλέπω» και παραδέχεται το μεγάλο άγχος που έχει την ημέρα της παράστασης: «Είναι το στομάχι στο πάτωμα», για να προσθέσει ο Μανώλης: «Θέλουμε τόσο πολύ να βρεθούμε στη σκηνή αλλά την ώρα που είναι να το κάνουμε λέμε Παναγία μου, δεν βγαίνω».

Και όταν η κουβέντα πάει στο τι θα ήθελαν να είναι εάν δεν ήταν ηθοποιοί ο Μανώλης αιφνιδιάζεται: «Χριστέ μου αν δεν πετύχω στην υποκριτική δεν ξέρω να κάνω τίποτα άλλο», ενώ η Κωνσταντίνα έχει ένα πιο στρωμένο πλάνο: «Αν δεν υπήρχε η επιλογή του να είμαι ηθοποιός στη ζωή, μιας και έχω τελειώσει τα παιδαγωγικά, θα έκανα την καρδιά μου πέτρα και θα γινόμουν μια ωραία δασκάλα».

«Η Παρέλαση»: το story του έργου

Τι συμβαίνει όταν ο κόσμος που γνωρίζεις περιορίζεται σε ένα δωμάτιο και ένα παράθυρο προς τα έξω; Και τι σημαίνει να μεγαλώνεις όταν ο φόβος και η απειλή πλησιάζουν όλο και περισσότερο;

Η «Παρέλαση» της Λούλας Αναγνωστάκη είναι ένα από τα πιο ποιητικά και υπαινικτικά έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας. Δύο αδέλφια ζουν απομονωμένα σε ένα δωμάτιο, παρακολουθώντας τον κόσμο να περνά έξω από το παράθυρό τους. Ανάμεσα στο παιχνίδι, τη φαντασία και την αγωνία, προσπαθούν να κατανοήσουν μια πραγματικότητα που αλλάζει. Η «παρέλαση» που συμβαίνει έξω γίνεται σταδιακά σύμβολο ενός αβέβαιου μέλλοντος. Τι γίνεται όταν ο πόλεμος βρίσκεται έξω, στο παράθυρό σου; Μια παράσταση για τον φόβο, την ενηλικίωση και την ανάγκη για ελευθερία.

Το αντιπολεμικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη ανεβαίνει στο Studio Μαυρομιχάλη κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00.