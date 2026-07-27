Μανώλης Σιώπης: Φεύγει από τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με ομάδα στην Τουρκία για τον Μανώλη Σιώπη, καθώς δε βρισκόταν στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Η ομάδα, λοιπόν, στην οποία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Έλληνας χαφ, είναι η Φατίχ Καραγκιουμρούκ της Κωνσταντινούπολης, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της γειτονικής χώρας.

Ο 32χρονος (14/5/94) χαφ με 42 αγώνες κι 1 γκολ στην Εθνική, ήρθε στο τριφύλλι τον Γενάρη του 2024 από την Κάρντιφ και μέτρησε 52 συμμετοχές. Στην Τουρκία με την ομάδα της Τραπεζούντας, όπου είχε συμπαίκτη τον Μπακασέτα κατέκτησε το πρωτάθλημα και είχε 77 αγώνες και 1 ασίστ. Στην Αλάνιασπορ, όπου επίσης συνυπήρξε με τον Μπακασέτα, αλλά και τον Τζαβέλλα είχε 77 παιχνίδια και 4 ασίστ.

Έτσι, ο Σιώπης θα επιστρέψει στη χώρα που έζησε σπουδαίες ποδοσφαιρικές στιγμές και ελπίζει να χτίσει ακόμη περισσότερες.