Μάνος Ιωάννου για Φιλιππίδη: Όταν είσαι φίλος μου και σε «χτυπάνε», θα σε προστατεύσω με όποιο κόστος

Ο Μάνος Ιωάννου ξεκαθάρισε πως η φιλία του με τον Πέτρο Φιλιππίδη είναι πάνω από όλα και σχολίασε το γεγονός πως η τηλεόραση κάνει πλύση εγκεφάλου στους Έλληνες που ξεχνάνε πολύ εύκολα. «Με έχουν κατακρίνει, επειδή έχω μιλήσει ανοιχτά για τη φιλία μου με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Είδες πώς ξαφνικά έχει αλλάξει όλο το πράγμα; Τι πλύση εγκεφάλου μπορεί να κάνει η τηλεόραση όταν βγαίνουν συγκεκριμένα άτομα και λένε αυτό και αυτό; Δεν κοιτάζουν το δάσος, κοιτάζουν το δέντρο. Αυτό είναι το κακό στην Ελλάδα. Επίσης, ο Έλληνας ξεχνάει πολύ εύκολα», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno».

«Εννοείται ότι θα συνεργαζόμουν ξανά μαζί του»

«Δεν με στεναχώρησε η αρνητική κριτική που δέχτηκα γιατί αυτά είναι τα πιστεύω μου και δεν θα έκανα πίσω για τίποτα. Όταν είσαι φίλος μου και κάποιος πάει να σε χτυπήσει, θα σε προστατεύσω με ό,τι κόστος έχει αυτό για μένα. Εννοείται ότι θα συνεργαζόμουν ξανά στο μέλλον με τον Πέτρο. Είναι από τους καλύτερους ηθοποιούς που έχουμε στην Ελλάδα, οπότε μόνο να πάρω έχω και να γίνω καλύτερος δίπλα του».

Θυμίζουμε πως με απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει κριθεί ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού...