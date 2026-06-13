Μάνος Ιωάννου: «Ο κόσμος φλερτάρει πια μέσω Instagram και όχι με κάποιον που έχει μπροστά του»

Ο Μάνος Ιωάννου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για το φλερτ στη σημερινή εποχή.

«Υπάρχει φλερτ βέβαια, στη νέα γενιά, έχει μεταφερθεί όλο στα social, που εμείς αυτό δεν το είχαμε. Το δικό μου στιλ του φλερτ είναι το face to face. Απλά τώρα η εύκολη λύση είναι δεν σε βλέπω γιατί υπάρχει και μία ντροπή. Μπορείς να πας να της τα πεις κανονικά, να τη φλερτάρεις; Εγώ πάντα ήμουν αυτής της άποψης. Πήγαινα εκεί ντουγρού. Πάντα με χιούμορ πηγαίνω.

Ήταν μια ξινή, βέβαια μετά ήμασταν έξι χρόνια μαζί, και την έλεγαν Παπαϊωάννου. Ήταν πολύ φίλη μιας φίλης μου, της Φανής Χαλκιά. Άσε Μάνο μου λέει είναι δύσκολη περίπτωση και της λέω θα πάω και πηγαίνω και της λέω τι κάνεις Χριστιάννα; Με κοιτάζει περίεργα… Πετάω ένα, πετάω δεύτερο, πετάω τρίτο. Της λέω λέγεσαι Παπαϊωάννου, εγώ Ιωάννου, άμα παντρευτούμε το ίδιο επώνυμο θα κρατήσουμε! Εκεί γέλασε μόνο!

Υπάρχει λοιπόν φλερτ και σήμερα αλλά έχουμε πλέον φτάσει στο σημείο που είναι η άλλη μαζεμένη. Και της λέω προτιμάς να σου στείλει ο άλλος μήνυμα στο Instagram, που είναι κάτι απρόσωπο, με κοροϊδεύεις; Είμαι μπροστά σου, με βλέπεις, βλέπεις ποιος είμαι. Μετά στο Instagram απλά φλερτάρουν και λένε στους φίλους τους: α, κοίτα με ποια μιλάω, κοίτα τι κάνω. Κάποια στιγμή θα κανονίσουν να βγουν. Εγώ πιστεύω ότι ένα 80% δεν συναντιούνται ποτέ».