Μάνος Μαλλιαρός - Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη τους συνάντηση μετά το ατύχημα - Τον πήρε στους ώμους του

Μια όμορφη μέρα που θύμισε παλιές, καλές στιγμές πέρασε ο Σταύρος Φλώρος και ο Μάνος Μαλλιαρός στη Μεσορόπη Καβάλας. Οι δύο πρώην συμπαίκτες συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από το ατύχημα του Σταύρου στο «Survivor», ατύχημα που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του ενός ποδιού του. Ο Μάνος που ήταν στο πλευρό του βοήθησε τόσο ουσιαστικά, που του έσωσε τη ζωή.

Μάνος Μαλλιαρός - Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη τους συνάντηση μετά το ατύχημα - Τον κουβάλησε στους ώμους του!

Οι δύο πρώην συμπαίκτες έσμιξαν ξανά, αυτή τη φορά στην Καβάλα, και μοιράστηκαν όμορφες στιγμές στη φύση... pic.twitter.com/vNLCf8T2PG — Flash.gr (@flashgrofficial) July 19, 2026

Τα δυο παιδιά είναι πια σαν αδέρφια και αυτό φάνηκε στην πρώτη τους συνάντηση στην Ελλάδα. Ο Μάνος κουβάλησε στην πλάτη τον Σταύρο για να τον βοηθήσει να κατέβει πλάι σε ένα ποτάμι και να περάσουν μερικές στιγμές μέσα στη φύση.

«Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες στη ζωή μου. Δύο μήνες πριν, η ζωή μάς δοκίμασε με τον πιο σκληρό τρόπο. Σήμερα, όμως, το μόνο που βλέπω είναι έναν άνθρωπο που στάθηκε όρθιος απέναντι σε όλα. Δεν υπάρχουν λόγια για το πόσο χαίρομαι που σε έχω ξανά εδώ. Δόξα τω Θεώ που επέστρεψες. Καλώς ήρθες, αδερφέ μου. Σιδερένιος», έγραψε ο Μάνος στο Instagram και μοιράστηκε μαζί μας βίντεο και φωτογραφίες από την εκδρομή των δύο φίλων, αλλά και της μεγάλης τους παρέας.

Ο αδερφός του Μάνου, ο Γιάννης Μαλλιαρός που επίσης έχει έρθει πολύ κοντά με την οικογένεια του Σταύρου σχολίασε: Από τις πιο δύσκολες στιγμές γεννιούνται οι πιο δυνατοί δεσμοί. Περιμέναμε πώς και πώς αυτή τη στιγμή. Να σας δούμε ξανά μαζί. Πλέον είμαστε οικογένεια. Σταύρο μου, θα είμαστε πάντα στο πλευρό σου. Σας αγαπάμε!