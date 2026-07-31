Με μια προσωπική εξομολόγηση και εμφανή συγκίνηση αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές της «Ώρας Ελλάδος» ο Μάνος Νιφλής, ολοκληρώνοντας τη φετινή του παρουσία στο OPEN. Ο δημοσιογράφος έκανε έναν σύντομο απολογισμό της χρονιάς, μίλησε για την επιστροφή του στον σταθμό και έδωσε το δικό του μήνυμα λίγο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές.

«Ήταν το μεγαλύτερο επαγγελματικό δώρο»

Κλείνοντας την εκπομπή, ο Μάνος Νιφλής δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, τονίζοντας πως η καθημερινή πρωινή αφύπνιση δεν αποτέλεσε ποτέ βάρος για εκείνον.

«Είναι η πρώτη χρονιά που σηκώθηκα 4:00 το πρωί και δεν βαρυγκόμησα ούτε μία στιγμή, ούτε μία ημέρα για να πάω στη δουλειά μου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο επαγγελματικό δώρο που μπορεί να σου δοθεί», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη συνέχεια, σημειώνοντας πως «οι καλύτερες εκπομπές είναι μπροστά μας», ανανεώνοντας ουσιαστικά το ραντεβού με το κοινό για τη νέα τηλεοπτική χρονιά.

Οι ευχές από τη Μαριάννα Γεωργαντή

Μετά τον αποχαιρετισμό του, η συμπαρουσιάστριά του, Μαριάννα Γεωργαντή, τον ευχαρίστησε δημόσια για τη συνεργασία τους και του ευχήθηκε καλή ξεκούραση ενόψει των καλοκαιρινών διακοπών.

Παράλληλα, ενημέρωσε τους τηλεθεατές ότι η ενημερωτική εκπομπή θα συνεχιστεί από τη Δευτέρα με τον Γιάννη Κολοκυθά.

Το ραντεβού για τη νέα σεζόν

Λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους, ο Μάνος Νιφλής αποκάλυψε πως, ακόμη και κατά τη διάρκεια της άδειάς του, θα παρακολουθεί την «Ώρα Ελλάδος», αποχαιρετώντας το τηλεοπτικό κοινό με χαμόγελο.

Έτσι έκλεισε ένας ακόμη κύκλος για τον δημοσιογράφο στο OPEN, με τον ίδιο να αφήνει πίσω του ένα μήνυμα αισιοδοξίας και να δίνει από τώρα το ραντεβού του με τους τηλεθεατές για την επιστροφή της εκπομπής τη νέα σεζόν.