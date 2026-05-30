«Manosphere»: Πώς το TikTok επηρεάζει σιωπηρά την ανδρική καθημερινότητα - Τι δείχνει έρευνα

Μια πρόσφατη έρευνα του The Conversation αποκαλύπτει πώς οι νεαροί άνδρες εκτίθενται σταδιακά στη λεγόμενη «manosphere» - «ανδρόσφαιρα» μέσα από το TikTok, έναν ψηφιακό χώρο που τα τελευταία χρόνια έχει επανέλθει δυναμικά στη δημόσια συζήτηση.

Η δημοφιλία του όρου αναζωπυρώθηκε πρόσφατα, εν μέρει λόγω του νέου ντοκιμαντέρ του Louis Theroux, το οποίο έφερε ξανά στο προσκήνιο τις διαδικτυακές κοινότητες που επηρεάζουν μεγάλο μέρος της νεαρής ανδρικής κοινότητας.

Η «manosphere» δεν είναι μία ενιαία ιδεολογία

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η δημόσια συζήτηση αντιμετωπίζει τη «manosphere» σαν μια ενιαία ιδεολογία και μια γραμμική πορεία που οδηγεί από τη μοναξιά στη ριζοσπαστικοποίηση. Ωστόσο, τονίζουν πως αυτή η προσέγγιση παραβλέπει την πολυπλοκότητα του φαινομένου και τις διαφοροποιήσεις στο περιεχόμενο που συναντούν οι νέοι άνδρες στις ψηφιακές τους διαδρομές.

Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που βασίστηκε σε πραγματικά δεδομένα χρηστών. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν τα ιστορικά προβολής 142 νεαρών ανδρών σε Αυστραλία, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, εξετάζοντας 2.000 βίντεο που παρακολούθησαν τον τελευταίο μήνα. Σχεδόν τα μισά από αυτά (44%) περιείχαν περιεχόμενο σχετικό με την αρρενωπότητα, το οποίο ταξινομήθηκε σε τρεις διακριτές κατηγορίες.

Οι τρεις κατηγορίες

Η πρώτη κατηγορία αφορά τα λεγόμενα «cultural touchpoints», όπου εντάσσονται βίντεο καθημερινής θεματολογίας, όπως ασκήσεις γυμναστικής, σπορ, μόδα και συμβουλές για ραντεβού. Αν και εκ πρώτης όψεως δεν προκαλούν ανησυχία, διαμορφώνουν σταδιακά έναν άτυπο κανόνα: ένα συγκεκριμένο είδος ανδρικού σώματος, μια συγκεκριμένη εικόνα για τα ενδιαφέροντα και τον τρόπο ζωής των ανδρών.

Η δεύτερη κατηγορία, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «masculine status», περιλαμβάνει περιεχόμενο που παρουσιάζεται ως αυτοβελτίωση και παρακίνηση. Ο νεαρός άνδρας ενθαρρύνεται να επιδιώξει πειθαρχία, οικονομική άνοδο και προσωπική ισχύ, με την υπόρρητη αφήγηση ότι η αξία του καθορίζεται από επιτυχία, δύναμη και συναισθηματική ακαμψία. Σε αυτό το επίπεδο, η εικόνα της γυναίκας αρχίζει να παρουσιάζεται ως ανταμοιβή, ενώ το περιεχόμενο αποκτά πιο σκληρό ιδεολογικό υπόβαθρο χωρίς να γίνεται απαραίτητα αντιληπτό από τον θεατή.

Η τρίτη και πιο ανησυχητική κατηγορία ονομάστηκε «degrading health» και αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1% του υλικού που μελετήθηκε. Σε αυτήν περιλαμβάνονται βίντεο που παραβιάζουν τους κανόνες της πλατφόρμας, προωθώντας επικίνδυνες ουσίες, αλλά και περιεχόμενο με έντονη μισογυνική ρητορική ή ακόμα και γραφικές αναφορές σε βία κατά γυναικών. Αν και εμφανίζεται σπάνια, δεν είναι αποκομμένο από τη συνολική εικόνα· αντιθέτως, αποτελεί το τελικό στάδιο μιας πορείας που μπορεί να ξεκινήσει από ένα απλό βίντεο με οδηγίες για γυμναστική.

Πώς η «ανδρόσφαιρα» βρίσκει τους νέους άνδρες

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα τρία επίπεδα περιεχομένου δημιουργούν μια σιωπηρή, κλιμακωτή διαδρομή:

Αθώο περιεχόμενο γυμναστικής → Στερεοτυπικές αντιλήψεις περί «ισχυρής αρρενωπότητας» → Μισογυνισμός, βία, επικίνδυνες συμπεριφορές.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τα τρία αυτά επίπεδα δημιουργούν ένα συνεχές αφήγησης για το τι σημαίνει «να είσαι άνδρας» σήμερα, μέσα από περιεχόμενο που οι νεαροί χρήστες ήδη καταναλώνουν και δημιουργούς που ήδη ακολουθούν. Οι πολιτισμικές αναφορές της πρώτης κατηγορίας θέτουν τις βάσεις ώστε ακραία μηνύματα μισογυνισμού, κινδύνου και βίας να εμφανίζονται όχι μόνο πιθανές, αλλά και «λογικές» επεκτάσεις μιας ήδη διαμορφωμένης κοσμοθεωρίας.

Η μελέτη καταλήγει ότι η κατανόηση αυτής της πολυεπίπεδης διαδρομής είναι κρίσιμη για κάθε πολιτική παρέμβαση ή δράση πρόληψης, καθώς μόνο έτσι μπορούν να διαμορφωθούν στοχευμένες λύσεις που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές εμπειρίες των νέων ανδρών στο διαδίκτυο.