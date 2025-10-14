Μαντά: «Τα πιο χυδαία σχόλια τα έχω δεχτεί από ανθρώπους που υποτίθεται ότι υπηρετούν την ποιότητα»

Η Λένα Μαντά μίλησε στην Έλενα Παπαβασιλείου για τον άντρα της ζωής της που την έβαζε πάνω από όλους, ακόμη και από τα παιδιά τους. «Ο Γιώργος με έκανε να πετάξω από πάνω μου πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα γιατί για πρώτη φορά στη ζωή μου αισθάνθηκα ότι η πλάτη μου είναι καλυμμένη. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν αισθάνθηκα ούτε περιττή, ούτε ότι ενοχλώ», αποκάλυψε η Λένα Μαντά στη συνέντευξή της στο «EQ» του Action 24.

«Για εκείνον ήμουν το πιο σημαντικό πλάσμα της ζωής του. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο πάνω από μένα, ούτε τα παιδιά του. Ξεκάθαρο αυτό. Τα αγαπούσε τα παιδιά του, πέθαινε, ήταν μια απόλυτα διχασμένη προσωπικότητα! Πέθαινε για τα παιδιά του, αλλά πρώτα ήταν η Λένα. Δεν ξέρω πως τα κατάφερνε».

Οι φοβίες

«Είχα πολλές φοβίες και αυτές ενισχύονται από τη ζωηρή μου φαντασία. Φοβάμαι τα όνειρα. Πολύ! Είτε ξύπνια, είτε στον ύπνο μου. Τα όνειρα στον ξύπνιο είναι γιατί γελάνε πολύ μαζί μου και στον ύπνο γιατί με επηρεάζουν πάρα πολύ για όλη την υπόλοιπη μέρα. Δεν σου αρέσει αυτό που βιώνεις και θες να πας κάπου αλλού, οπότε ονειρεύεσαι, αφήνεσαι να ταξιδέψεις.

Και μετά έρχεται η πραγματικότητα και σου δίνει μία μέσα στα μούτρα. Και γι' αυτό δεν θέλω να κάνω όνειρα. Όπως δεν κάνω και σχέδια, γιατί είμαι υπέρμαχος της φράσης ότι όταν κάνεις σχέδια ο Θεός γελάει. Μάλλον με μένα ο Ύψιστος έχει ξεκαρδιστεί πάρα πολλές φορές!»

«Στην Ελλάδα ό,τι πουλάει είναι το λες και το φτύνεις»

«Η πορεία μου είχε πολλή απογοήτευση, γιατί ο πρώτος μου εκδότης απέρριπτε τα βιβλία μου. Όταν λοιπόν με ανακάλυψαν, δεν πέρασα καλά. Δεν μιλάμε για αμφισβήτηση, μιλάμε για απαξίωση. Δεν υπήρχα καν, κι ακόμα δεν υπάρχω για πολύ μεγάλη μερίδα του συγγραφικού κόσμου αφού είμαι ευπώλητη. Στην Ελλάδα ό,τι πουλάει είναι το λες και το φτύνεις! Στην αρχή στεναχωριόμουν, δεν θα σας πω ψέματα. Το κλάμα της ζωής μου έχω κάνει. Βέβαια, αυτό ήταν η μία πλευρά.

Στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς, έχεις τον κόσμο. Έχεις όλους αυτούς τους αναγνώστες, που σε ακολουθούν χρόνια, και που τα μηνύματα που παίρνεις από αυτούς, είναι συγκλονιστικά. Γιατί τους έχω συντροφεύσει σε νοσοκομεία, σε αρρώστιες, σε θανάτους.

Υπήρχε μια κοπέλα στα Γιάννενα, η οποία «έφευγε». Μιλούσα με τη φίλη της που είχα γνωρίσει σε μια παρουσίαση. Μου στέλνει μήνυμα και μου λέει ότι η φίλη της τής είπε πως δεν θα προλάβει να διαβάσω το τελευταίο βιβλίο της Λένας! Οι «Εκδόσεις Ψυχογιός» το έκαναν το θαύμα. Ήρθε βιβλίο, το υπέγραψα, έφυγε με κούριερ, για να προλάβουμε την κοπέλα αυτή. Και την προλάβαμε. Το διάβασε το βιβλίο και το πήρε και μαζί της.

Όταν λοιπόν έχεις τέτοιες ιδιωτικές ιστορίες, όταν έχεις τέτοιες ιστορίες, πες μου πόσο να σε ενοχλήσει η κριτική, η απαξίωση όλων αυτών. Απλά με κάνει και απορώ. Τα πιο χυδαία σχόλια, τις χειρότερες επιθέσεις, τις έχω δεχτεί από ανθρώπους που υποτίθεται ότι υπηρετούν την ποιότητα, την κουλτούρα».

Όχι πια happy end

«Είχα δύο τεράστιες συγγραφικές αδυναμίες. Το ένα ήταν ο από μηχανής Θεός, έπρεπε κάτι να εμφανιστεί. Όσο δύσκολο και να περνούσε ο ήρωάς μου, η ηρωίδα μου κάποιος θα εμφανιζόταν κάπου, κάτι θα γινόταν… Επιπλέον έπρεπε οπωσδήποτε να έχει χαρούμενο τέλος. Το happy end ήταν προαπαιτούμενο. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν άλλαξε αυτό. Έγιναν πιο ρεαλιστικά το τέλος και η εξέλιξη στο βιβλίο μου.

Άρα λοιπόν άλλαξα. Αλίμονο τρομάζω με τους ανθρώπους που μένουν αναλλοίωτοι στο χρόνο. Δεν πάει να καίγεται ο κόσμος γύρω τους. Νιρβάνα. Αυτούς τους φοβάμαι. Ή κάτι κρύβεται, ή ακατοικητό που δεν μου κάνει πάλι. Οπότε μακριά και αγαπημένα, μην συγχυρίζομαι γιατί και τα νεύρα δεν είναι καλά».

Το τέλος που θα ήθελε για εκείνη

«Θα ήθελα να είμαι καθισμένη σε μια πολυθρόνα και να διαβάζω ένα βιβλίο ή το άλμπουμ της ζωής μας με τον άντρα μου. Νομίζω ότι θα ήταν ένα πολύ όμορφο τέλος για μένα αυτό. Αν υπάρχει κάτι που με παρηγορεί, είναι ότι όταν κλείσει η πόρτα πίσω μου θα σε περιμένει ο άντρας μου!

Διάβαζα μία ανάρτηση της Μαρίας Παναγοπούλου, που έχασε τον Κώστα Χαρδαβέλλα και έγραφε: Ας μου πει ποιος είπε πρώτος τη λέξη, τη φράση, «O χρόνος είναι γιατρός», για να του κάνω μήνυση! Και της είπα και εγώ μαζί σου. Ο πόνος, το πένθος, είναι σαν θηρίο που κοιμάται.

Η καθημερινότητά σου είναι ίδια. Ή, όχι ίδια, έχεις επινοήσει μία καινούρια και νομίζεις ότι περνάς κάτω από τα ραντάρ και λες ΟΚ, εντάξει, είμαι καλά. Και γίνεται κάτι απειροελάχιστο και ξυπνάει το θηρίο και τότε δεν μπορείς να του ξεφύγεις εύκολα... Το λάθος είναι να προσπαθείς να του ξεφύγεις! Το αφήνεις να έρθει για να μπορέσεις να μηδενίσεις και να προχωρήσεις».