Λέντα Μαντά: Τα όνειρα που την σημάδεψαν «Σήμερα δεν φεύγει κανείς, κλειδώνω και πετάω το κλειδί»

Η εκπομπή των «Rainbow Mermaids» φιλοξένησε την Λένα Μαντά η οποία μίλησε για την έντονη διαίσθηση που έχει μέσα από τα όνειρα που βλέπει κατά καιρούς και μεταξύ άλλων αποκάλυψε και το πιο ακραίο πράγμα που έκανε μετά από όνειρο. «Έχω χώσει χαστούκι στον Γιώργο γιατί έβλεπα στον ύπνο μου ότι τα είχε μπλέξει με μια φίλη μου και ήταν τόσο ζωντανό το όνειρο, που πετάγομαι, ξυπνάει και ο Γιώργος, μου λέει «τι έπαθες;», του χώνω ένα χαστούκι... μου λέει «τι έκανα;» και του απαντώ «να μάθεις να μην πηγαίνεις με άλλες γυναίκες». Πέθανε να γελάει, μέσα στη νύχτα, μετά φτιάξαμε καφέ και μας βρήκε το πρωί».

Η γνωστή συγγραφέας αποκάλυψε επίσης, ότι μια φορά που είχε δει ένα κακό όνειρο τους κράτησε όλους μέσα στο σπίτι. «Τους είπα σήμερα δεν φεύγει κανείς. Κλειδώνω και πετάω το κλειδί. Δεν θα έκανα ποτέ κατάχρηση, αλλά όταν έλεγα κάτι έπρεπε να το σεβαστούν γιατί όντως ( σ.σ κάτι θα συνέβαινε).

Επίσης όταν ήταν να πεθάνει ο πατέρας μου που είχε άνοια, πρώτα πέθανε η μητέρα μου, ξυπνάω το πρωί και λέω στο Γιώργο «να ξέρεις ο πατέρας μου μετράει μέρες. Έχει στηθεί και τον περιμένει η Αθηνά». Δεν είχα δει ποτέ την μητέρα μου στον ύπνο μου και την είδα τόσο όμορφη, φωτεινή και χαμογελαστή - που δεν χαμογελούσε ποτέ η μητέρα μου - και όντως μετά από λίγες μέρες πέθανε ο πατέρας μου.