Νέα στοιχεία που ενδέχεται να αναζωπυρώσουν το ενδιαφέρον για την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν ΜακΚαν έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Mail on Sunday, συγκρατούμενος του βασικού υπόπτου για την υπόθεση, Κρίστιαν Μπρίκνερ (Christian Brueckner), υποστηρίζει ότι εκείνος του είχε περιγράψει λεπτομερώς την απαγωγή και τη δολοφονία ενός «μικρού ξανθού κοριτσιού».

Ο 49χρονος καταδικασμένος για βιασμό Μπρίκνερ δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για την εξαφάνιση της Μαντλίν, η οποία ήταν μόλις τριών ετών όταν χάθηκε από διαμέρισμα στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, το 2007. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Η μαρτυρία προέρχεται από τον 52χρονο Λαουρέντιου Κόντιν (Laurentiu Codin), πρώην διαρρήκτη που σήμερα εργάζεται ως διανομέας. Όπως υποστήριξε, ο Μπρίκνερ τού εκμυστηρεύτηκε όσα φέρεται να είχε κάνει το 2019, όταν οι δύο άνδρες κρατούνταν σε φυλακή κοντά στο Ανόβερο της Γερμανίας.

Ο Κόντιν έδωσε αναλυτική κατάθεση στη γερμανική Ομοσπονδιακή Εγκληματολογική Υπηρεσία (BKA), η οποία έχει αρμοδιότητες αντίστοιχες με αυτές του FBI στις ΗΠΑ, τον Οκτώβριο του 2024. Αυτό συνέβη έναν χρόνο πριν οι αστυνομικές αρχές κατονομάσουν τον Μπρίκνερ ως βασικό ύποπτο για την εξαφάνιση της μικρής Βρετανίδας, αναφέρει η DailyMail.

Τι φέρεται να του περιέγραψε για την απαγωγή

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο Κόντιν, ο Μπρίκνερ τού είχε περιγράψει ότι εισέβαλε σε ξενοδοχείο στην Πράια ντα Λουζ, αναζητώντας χρήματα και κοσμήματα. Εκεί, όπως φέρεται να του είπε, εντόπισε ένα κοριτσάκι που κοιμόταν, το οποίο στη συνέχεια άρπαξε και απομάκρυνε με το αυτοκινούμενο τροχόσπιτό του.

Ο συγκρατούμενός του υποστήριξε ότι ο Μπρίκνερ τού περιέγραψε πως οδήγησε για περίπου 45 λεπτά, προτού κακοποιήσει σεξουαλικά το παιδί. Στη συνέχεια, φέρεται να πανικοβλήθηκε όταν αντιλήφθηκε φώτα περιπολικών και αποφάσισε να σκοτώσει το κορίτσι.

«Ο Μπρίκνερ ερχόταν στο κελί μου στη φυλακή», δήλωσε ο Κόντιν στη Mail on Sunday, μιλώντας σε σπαστά αγγλικά.

Όπως υποστήριξε, ο 49χρονος τού είχε πει ότι είχε σεξουαλικό ενδιαφέρον για μικρά παιδιά και ότι συχνά εντόπιζε κορίτσια χρησιμοποιώντας το τροχόσπιτό του, προκειμένου να τα κακοποιήσει.

Ο Κόντιν περιέγραψε ακόμη μια συζήτηση κατά την οποία ο Μπρίκνερ φέρεται να τον ρώτησε εάν η αστυνομία θα μπορούσε να εντοπίσει το DNA του σε ένα παράθυρο, από το οποίο είχε πηδήξει κρατώντας στην αγκαλιά του ένα μικρό παιδί.

Όταν ο ίδιος τον ρώτησε τι είχε συμβεί, ο Μπρίκνερ φέρεται να του απάντησε ότι είχε εισβάλει σε διαμέρισμα στο ισόγειο αναζητώντας χρήματα, αλλά το μόνο που βρήκε ήταν ένα μικρό ξανθό κορίτσι που κοιμόταν.

Ο Κόντιν ισχυρίστηκε ότι ο συγκρατούμενός του τού είπε πως αργότερα στάθμευσε το τροχόσπιτό του και κακοποίησε το παιδί. «Μετά από μία ώρα, είδε μπλε φώτα. Πανικοβλήθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο Μπρίκνερ φοβήθηκε ότι η αστυνομία αναζητούσε το παιδί. Ο Κόντιν παραδέχθηκε ότι αρχικά θεώρησε πως επρόκειτο για μια ιστορία με την οποία ο συγκρατούμενός του προσπαθούσε να εντυπωσιάσει τους άλλους κρατουμένους. Ωστόσο, όπως είπε, άρχισε να πιστεύει ότι όσα του είχε περιγράψει ήταν αληθινά όταν, το 2020, ο Μπρίκνερ αναδείχθηκε σε βασικό ύποπτο για την εξαφάνιση της Μαντλίν.

Οι έρευνες στη Λάγκος και τα ευρήματα των Αρχών

Επτά μήνες μετά την κατάθεση του Κόντιν, Γερμανοί ερευνητές και Πορτογάλοι αστυνομικοί εξασφάλισαν εντάλματα για έρευνες σε εκτάσεις με πυκνή βλάστηση στην ευρύτερη περιοχή της Λάγκος.

Η επιχείρηση διήρκεσε τρεις ημέρες και πραγματοποιήθηκε σε απόσταση περίπου τεσσάρων μιλίων από το θέρετρο Ocean Club, όπου διέμενε η οικογένεια ΜακΚαν κατά τη διάρκεια των διακοπών της. Η περιοχή βρισκόταν επίσης κοντά σε ένα παράπηγμα στο οποίο είχε ζήσει ο Μπρίκνερ.

Παρά την κινητοποίηση των Αρχών, οι έρευνες δεν απέδωσαν κάποιο σημαντικό εύρημα.

Ο Κόντιν φέρεται να έδωσε στις γερμανικές Αρχές και λεπτομερή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Μπρίκνερ ισχυρίστηκε ότι σκότωσε το κορίτσι. Η Mail on Sunday αναφέρει ότι γνωρίζει τη συγκεκριμένη περιγραφή, ωστόσο επέλεξε να μην τη δημοσιοποιήσει.

Το παρελθόν του Μπρίκνερ και η υπόθεση της Μαντλίν

Την περίοδο κατά την οποία φέρεται να έκανε τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις στον συγκρατούμενό του, ο Μπρίκνερ εξέτιε ήδη ποινή φυλάκισης επτά ετών για τον βιασμό ηλικιωμένης γυναίκας στο Αλγκάρβε το 2005.

Η κατάθεση του Κόντιν δόθηκε μετά τη δίκη του Μπρίκνερ το 2024 στο Μπράουνσβαϊγκ της Γερμανίας. Τότε αντιμετώπιζε κατηγορίες για τον βιασμό ακόμη μίας γυναίκας στο Αλγκάρβε, καθώς και για έκθεση των γεννητικών του οργάνων μπροστά σε παιδιά. Τελικά απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες.

Ο ίδιος είχε δηλώσει τον περασμένο Σεπτέμβριο στην εφημερίδα ότι τη νύχτα της εξαφάνισης της Μαντλίν βρισκόταν σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το θέρετρο Ocean Club.

Οι γερμανικές Αρχές έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει ότι ο Μπρίκνερ βρισκόταν κοντά στο σημείο εξαφάνισης του κοριτσιού, επικαλούμενες δεδομένα από το κινητό του τηλέφωνο που τον τοποθετούσαν στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπρίκνερ αποφυλακίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2025. Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο δικηγόρος του δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό των νέων ισχυρισμών.