Μαντόνα: «Δεν θέλω να εμφανίζομαι πια γυμνή, γιατί τώρα όλοι είναι γυμνοί»

Συνέντευξη στο περιοδικό «Interview» έδωσε η Μαντόνα και μίλησε για τις προκλητικές εμφανίσεις και τι σημαίνουν για εκείνη, εξηγώντας γιατί τώρα δεν θέλει να εμφανίζεται γυμνή.

«Τώρα είναι ανοιχτόμυαλοι με το να είναι οι γυναίκες γυμνές», δήλωσε αρχικά και παραδέχθηκε ότι τώρα θέλει να υιοθετήσει άλλη στάση. «Τώρα εγώ δεν θέλω να είμαι γυμνή, γιατί όλοι είναι γυμνοί. Αυτή είναι η φύση μου. Θέλω να κάνω αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι, δηλαδή να σκέφτομαι και να φοράω ρούχα» ανέφερε.

Η βασίλισσα της ποπ εξήγησε επίσης: «Κάνω πολλά προκλητικά πράγματα, αλλά πάντα υπάρχει ένας λόγος πίσω από αυτό και κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να το διερευνήσει, κάτι που μπορεί να σε κάνει να θέλεις να τα παρατήσεις με τους ανθρώπους».

Όσο για κάποιους που την έκριναν αυστηρά; «Στενόμυαλοι άνθρωποι που είναι αδαείς, που κρίνουν πρώτα πριν ερευνήσουν». «Με ενοχλούσε πολύ, γιατί σκεφτόμουν «δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι τόσο χαζοί. Δεν το πιάνουν. Δεν καταλαβαίνουν» τόνισε.