Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο απίστευτος αριθμός followers που κέρδισε σε μια νύχτα ο ακούρευτος οπαδός

Το σερί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόλλησε στο... τέσσερα, καθώς οι «κόκκινοι διάβολοι» ήρθαν ισόπαλοι με την Γουέστ Χαμ (1-1) στο Λονδίνο και ο Φράνκ Ίλετ, ή αλλιώς «The United Strand» φαίνεται πως θα αργήσει να κουρευτεί.

Ο χθεσινοβραδινός αγώνας δεν ήταν όμως απλά ένας ακόμα αγώνας της Premier League. Λόγω του Ίλετ, ο οποίος έγινε διάσημος για τον όρκο του να μην κόψει τα μαλλιά του μέχρι οι «κόκκινοι διάβολοι» να κερδίσουν πέντε συνεχόμενα παιχνίδια, το ματς στο Στάδιο του Λονδίνου έγινε... ριάλιτι. Ο φίλαθλος της Γιουνάιτεντ παρακολούθησε την αναμέτρηση σε livestreaming με την κουρευτική μηχανή σε ετοιμότητα, και μαζί του ήταν 150.000 θεατές που περίμεναν νίκη των «κόκκινων διαβόλων» ώστε να τον δουν επιτέλους να κουρεύεται. Το livestream του έφτασε μέχρι και 265.000 θεατές!

Όλα έδειχναν πως ήρθε η στιγμή. Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ πήρε σπουδαίες νίκες με Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ, και βάση της εικόνας που παρουσίαζε όλα έδειχναν πως η Γουέστ Χαμ δεν θα είναι πρόβλημα. Όμως το γκολ του Τόμας Σούτσεκ στο 50ο λεπτό σόκαρε τον Ίλετ, ο οποίος έμεινε κυριολεκτικά άφωνος, πιάνοντας την κόμη του μην μπορώντας να πιστέψει τι πάει να γίνει. Η ισοφάριση του Κασεμίρο προκάλεσε πανηγυρισμούς όμως το VAR ήρθε να τους πάρει πίσω, προκαλώντας απογοήτευση στο chat. Το γκολ του Σέσκο στις καθυστερήσεις δνε ήταν αρκετό, η πέμπτη σερί νίκη δεν ήρθε ποτέ, και ο Ίλετ θα πρέπει να περιμένει ακόμα ένα μήνα τουλάχιστον για να κουρευτεί.

Η απίστευτη άνοδος των ακολούθων του

Δεν είναι όλα στραβά όμως για τον Άγγλο φίλαθλο. Μετά το χθεσινό live, ο Φράνκ Ίλετ είδε τους ακολούθους του να πληθαίνουν κατά 400.000! Όπως φαίνεται είναι πάρα πολύς ο κόσμος που ήθελε να τον δει να κουρεύεται, και πλέον θα είναι συντονισμένοι με αγωνία ώστε να δουν πότε θα έρθει αυτή η στιγμή.

Η έκρηξη του Γουέιν Ρούνεϊ

Μιλάμε για τους ακολούθους του και τους φαν του, όμως ο Γουέιν Ρούνεϊ δεν φαίνεται να είναι ένας από αυτούς. Αντιθέτως θα λέγαμε. Ο πρώην θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν χείμαρρος κατά του νεαρού οπαδού της ομάδας και μεταξύ άλλως τόνισε πως είναι εκνευριστικός, και ότι φεύγει η προσοχή από τον σκοπό της νίκης της ομάδας και επικεντρώνεται στο γεγονός να κόψει τα μαλλιά του ο Ίλετ. «Μιλάμε για τον Κάρικ και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που προσπαθεί να κάνει πέντε συνεχόμενες νίκες και όλη η ουσία είναι να κουρευτεί αυτός ο τύπος. Θα ήμουν συντετριμμένος εάν η ομάδα νικούσε γιατί ξαφνικά δεν έχει αυτό σημασία. Θα τον έστελνα στην άλλη άκρη της χώρας. Με εκνευρίζει.»