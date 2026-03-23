Γκουαρδιόλα: Εμφανίστηκε ξανά με γρατζουνιές στο κεφάλι μετά τον τελικό με την Άρσεναλ

Η Μάντσεστερ Σίτι την Κυριακη (22/3) κατέκτησε το 9ο Carabao Cup, αφού επικράτησε με 2-0 της Άρσεναλ στο τελικό του Wembley.

Ο φωτογραφικός φακός όμως, μετά την λήξη του αγώνα στράφηκε στον Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος για ακόμα μια φορά είχε γρατζουνιές στο κεφάλι του όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στις παρακάτω φωτογραφίες.

screenshot

screenshot

Αυτή μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έαν, γυρίσουμε δυο χρόνια πίσω στις (26/11/2024) στον αγώνα κόντρα στην Φέγενορντ για την 5η αγωνιστική του Champions League είχε γίνει κάτι παρόμοιο με τον ίδιο να δηλώνει σε αυτοσαρκαστικό ύφος : «Έβαλα το δάχτυλό μου εδώ (και γρατζουνίστηκα) με το νύχι μου. Θέλω να κάνω κακό στον εαυτό μου».