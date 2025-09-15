Manu Chao: Τραγούδησε Παπακωνσταντίνου με την παρέα του σε ψησταριά της Θεσσαλονίκης (video)

Μια αξέχαστη βραδιά έζησαν όσοι απήλαυσαν τον Manu Chao στην μία και μοναδική συναυλία που έδωσε στην Θεσσαλονίκη με τους Ultra Acoustico. Ύστερα από το sold out στην Μονή Λαζαριστών το 2023, ο αγαπημένος καλλιτέχνης επέλεξε την συμπρωτεύουσα για τη μοναδική του εμφάνιση στην Ελλάδα, καλώντας φίλους και θαυμαστές από όλη τη χώρα – από την Κρήτη μέχρι το Διδυμότειχο σε μια ανεπανάληπτη μουσική γιορτή.

Το βράδυ του Σαββάτου λοιπόν, μετά την συναυλία, ο τραγουδιστής που έχει γεμίσει γήπεδα σε όλες τις ηπείρους, μετατρέποντας κάθε συναυλία σε ένα πολύχρωμο πανηγύρι, βρέθηκε σε ψησταριά της πόλης και οι κιθάρες δεν άρησαν να βγουν και να ξεκινήσει ένα δεύτερο γλέντι.

Η παρέα του Manu Chao μαζί με μέλη των Ultra Acustico ερμήνευσαν διάφορα τραγούδια, μεταξύ των οποίων και την «Ανδρομέδα» του Θανάση Παπακωνσταντίνου.

Το βράδυ του Σαββάτου μία νύχτα μετά τη συναυλία του στην Θεσσαλονίκη, με τους Ultra Acoustico, ο γνωστός Γάλλος τραγουδιστής, βρέθηκε σε μια ψησταριά της πόλης και φυσικά μετά το φαγητό βγήκαν οι κιθάρες. #Μανου_Τσαο https://t.co/sxqTTWJBa3 — Kouti Pandoras (@Kouti_Pandoras) September 14, 2025

Να θυμίσουμε ότι ο Manu Chao jεκίνησε τη διαδρομή του στα μέσα της δεκαετίας του ’80 στη σκηνή του Παρισιού, για να ιδρύσει αργότερα τους Mano Negra, τη μεγαλύτερη μπάντα που έφερε την ισπανόφωνη μουσική στο προσκήνιο, παντρεύοντας την ροκ με τις μουσικές του κόσμου. Το 1998, με το θρυλικό Clandestino, τάραξε τα νερά της παγκόσμιας μουσικής και συνέχισε να χαρίζει επιτυχίες όπως τα Me Gustas Tu, Welcome to Tihuana, King of Bongo, Je ne t'aime plus, Politik Kills και πολλά ακόμη.