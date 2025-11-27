Μάρα Δαρμουσλή: «Σκηνοθέτρια στο θέατρο μας έβαλε τιμωρία, πλάτη στο κοινό να κάνουμε το φύκι»

Η Μάρα Δαρμουσλή που φέτος πρωταγωνιστεί στην παράσταση “Τίμιες πόρνες” μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Happy day” για τις δύσκολες καταστάσεις που έχει βιώσει στο θέατρο. «Δεν έχω βιώσει άμεσα εγώ η ίδια, κακοποιητική σωματική συμπεριφορά, εντάξει, λεκτική μπορεί να έχει ξεφύγει. Μου έχει συμβεί αυτό το πράγμα σε πρόβα και μάλιστα σε παιδική παράσταση, όπου η σκηνοθέτρια προσέβαλε πολύ άσχημα την πρωταγωνίστρια».

Ζήτησε εξηγήσεις

Η Δαρμουσλή αποκάλυψε τη συνέχεια αυτού του περιστατικού που εξελίχθηκε με αρκετά περίεργο και άσχημο τρόπο, αφού η συγκεκριμένη τιμώρησε εκείνους που της έβγαλαν γλώσσα! «Το πήρα πολύ προσωπικά όλο αυτό που συνέβη και της είπα: “αν έχεις κάποιο παράπονο για το πώς το κάνει, δείξ’ της τον σωστό τρόπο”. Εκείνη δεν απάντησε, φυσικά. Μας έβαλε τιμωρία, να είμαστε πλάτη στο κοινό και να κουνιόμαστε, να κάνουμε το φύκι».

«Μαμά σε 24ωρη βάση»

Η ηθοποιός και πρώην μοντέλο μίλησε για τη μητρότητα και το πώς είναι να πρέπει καθημερινά να διαχειριστείς τις συμπεριφορές δύο αγοριών. «Τη μέρα με θέλει ο μικρός, τη νύχτα ο μεγάλος, είμαι μαμά σε 24ωρη βάση», είπε και παραδέχτηκε πως δεν είναι το πλέον εύκολο να πρέπει να συνδυάσεις μητρότητα και καριέρα, ειδικά όταν με το θέατρο χρειάζεται να λείπεις από το σπίτι τα βράδια…