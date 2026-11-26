Μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη έκπληξη περιμένει τους θαυμαστές της Μαράια Κάρεϊ, καθώς η Mattel παρουσίασε τη δεύτερη συλλεκτική Barbie, που είναι αφιερωμένη στην παγκόσμια σταρ. Αυτή τη φορά, η έμπνευση προέρχεται από την εμβληματική εμφάνισή της στο εξώφυλλο του άλμπουμ «Merry Christmas», που κυκλοφόρησε το 1994 και περιλαμβάνει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, το «All I Want for Christmas Is You».

Τριάντα δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του δίσκου, η εταιρεία παιχνιδιών αναβιώνει την εικόνα που συνδέθηκε με την έναρξη της χριστουγεννιάτικης μουσικής παράδοσης της τραγουδίστριας. Η νέα κούκλα φορά το χαρακτηριστικό κόκκινο βελούδινο σύνολο, με τη λευκή γούνινη μπορντούρα και τη μαύρη ζώνη, ενώ στο χέρι της δεσπόζει η γνώριμη πεταλούδα της Μαράια Κάρεϊ.

Τον σχεδιασμό της συλλεκτικής κούκλας ανέλαβε ο Έιντζελ Κεντ, ο οποίος επέλεξε να αναπαραστήσει την τραγουδίστρια με ακάλυπτους ώμους, κόκκινο βελούδινο φόρεμα και μαύρα ψηλοτάκουνα μποτάκια. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και στα αξεσουάρ, με το ασημένιο μενταγιόν και το δαχτυλίδι σε σχήμα πεταλούδας να ξεχωρίζουν. Μάλιστα, μια μικρή λεπτομέρεια που δεν περνά απαρατήρητη από τους πιο παρατηρητικούς βρίσκεται στο μικρόφωνο της κούκλας, όπου είναι χαραγμένα τα αρχικά «MC».

Η συλλεκτική συσκευασία ακολουθεί την αισθητική του αυθεντικού εξωφύλλου, με ένα χιονισμένο φόντο που παραπέμπει στο κλίμα των Χριστουγέννων. Η ίδια η Μαράια Κάρεϊ εξέφρασε τη χαρά της για τη νέα συνεργασία, υπογραμμίζοντας τη συναισθηματική σύνδεση που έχει με την εορταστική περίοδο. «Τα Χριστούγεννα ήταν πάντα για μένα μια τόσο μαγική εποχή, οπότε το να έχω την Barbie να γιορτάζει ξανά την εορταστική περίοδο μαζί μου είναι απίστευτα ξεχωριστό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη μετατροπή της εμβληματικής εμφάνισής της σε κούκλα Barbie μια διασκεδαστική στιγμή που κλείνει έναν κύκλο, εκφράζοντας την ελπίδα η νέα κυκλοφορία να χαρίσει χαρά, λάμψη και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Mattel τιμά τη Μαράια Κάρεϊ με μια συλλεκτική Barbie. Η προηγούμενη κυκλοφορία παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2023 και εξαντλήθηκε σε λιγότερο από 24 ώρες.