Μαραντόνα: Η τελευταία παράσταση ενός θρύλου – Μια δίκη γεμάτη πάθος, ένταση και μυστικά

Δεν είναι μια συνηθισμένη δίκη. Είναι μια υπόθεση που μοιάζει περισσότερο με σκηνικό θεάτρου παρά με δικαστική αίθουσα. Έχει πάθος, συγκρούσεις, δάκρυα, βαριές κατηγορίες, προσωπικές επιθέσεις και πρωταγωνιστές που αδυνατούν να κρύψουν την ένταση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο θάνατος του Ντιέγκο Μαραντόνα, του ανθρώπου που για εκατομμύρια Αργεντινούς και φίλους του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από ένας αθλητής.

Επτά επαγγελματίες υγείας κάθονται στο εδώλιο κατηγορούμενοι ότι με πράξεις ή παραλείψεις τους συνέβαλαν στον θάνατό του στις 25 Νοεμβρίου 2020. Η δίκη, που ξεκίνησε τον Απρίλιο στο Σαν Ισίδρο, στα βόρεια του Μπουένος Άιρες, βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, όμως η ένταση κάθε άλλο παρά μειώνεται.

Με περισσότερες από 25 ακροαματικές διαδικασίες και σχεδόν 70 καταθέσεις μαρτύρων και κατηγορουμένων, η υπόθεση αναμένεται να ολοκληρωθεί με την ετυμηγορία του δικαστηρίου τον Αύγουστο.

Όμως μέχρι τότε, η δίκη συνεχίζει να αποκαλύπτει ένα δραματικό παρασκήνιο.



Reuters

Ο θάνατος που συγκλόνισε την Αργεντινή



Ο Μαραντόνα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, λίγες μόλις εβδομάδες μετά από επέμβαση στον εγκέφαλο για την αφαίρεση αιματώματος.

Βρισκόταν σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι στην περιοχή Τίγκρε, όπου ανάρρωνε υπό ιατρική παρακολούθηση. Όμως, σύμφωνα με την κατηγορία, η φροντίδα που έλαβε ήταν ανεπαρκής.

Οι ιατροδικαστές κατέθεσαν ότι ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου υπέφερε για ώρες πριν πεθάνει από καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια σε συνδυασμό με οξύ πνευμονικό οίδημα.

Το μεγάλο ερώτημα που καλείται να απαντήσει το δικαστήριο είναι αν ο θάνατός του ήταν ένα αναπόφευκτο αποτέλεσμα της επιβαρυμένης υγείας του ή αν υπήρξαν σοβαρές παραλείψεις από την ιατρική ομάδα που τον παρακολουθούσε.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε ευθύνη και υποστηρίζουν ότι ο Μαραντόνα πέθανε από φυσικά αίτια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο επίκεντρο ο προσωπικός γιατρός του



Ο άνθρωπος που βρίσκεται περισσότερο από όλους στο στόχαστρο είναι ο προσωπικός γιατρός του Μαραντόνα, Λεοπόλντο Λούκε.

Ο νευροχειρουργός, που θεωρείται βασικός υπεύθυνος για την ιατρική φροντίδα του ποδοσφαιριστή εκείνη την περίοδο, έχει επιλέξει μια ιδιαίτερα επιθετική γραμμή υπεράσπισης.

Παρίσταται σε κάθε συνεδρίαση, παρεμβαίνει συχνά και παρουσιάζει ηχητικά αρχεία, επιστημονικές μελέτες και στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν ότι δεν ευθύνεται για τον θάνατο.

Σε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της διαδικασίας, η υπεράσπισή του παρουσίασε βίντεο από τη νεκροψία του Μαραντόνα.

Η κόρη του, Τζιανίνα, που βρισκόταν στην αίθουσα, αντέδρασε έντονα. Σηκώθηκε εξοργισμένη, ξέσπασε εναντίον του γιατρού και αποχώρησε κλαίγοντας, με τον δικηγόρο της να την ακολουθεί.

Η συνεδρίαση διακόπηκε. Ο Λούκε ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε πως η κόρη του Μαραντόνα ήταν παρούσα. Η οικογένεια, όμως, δεν αποδέχθηκε την εξήγησή του.

Μια δικαστική αίθουσα που θυμίζει ποδοσφαιρικό ντέρμπι



Αν υπάρχει ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τη δίκη, αυτό είναι η ένταση. Οι δικηγόροι των δύο πλευρών έχουν μετατρέψει πολλές φορές την αίθουσα σε πεδίο μάχης.

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τις κόρες του Μαραντόνα, Φερνάντο Μπουρλάντο, και ο συνήγορος υπεράσπισης του Λούκε, Φρανσίσκο Ονέτο, βρίσκονται σε διαρκή σύγκρουση.

Οι λογομαχίες τους είναι τόσο συχνές ώστε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, Αλμπέρτο Γκάιγκ, αναγκάστηκε κάποια στιγμή να φωνάξει: «Είναι αδύνατο να τους σταματήσουμε. Συμπεριφέρονται σαν παιδιά. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε έτσι».

Οι προσβολές δεν περιορίζονται μόνο στην αίθουσα. Σε μια έντονη αντιπαράθεση, ο ένας κατηγόρησε τον άλλο ότι πρέπει «να επιστρέψει στο δημοτικό σχολείο», ενώ η απάντηση ήταν πως χρειάζεται «να πάρει ένα λεξικό».

Η κατάσταση έφτασε κάποια στιγμή στα όρια της σωματικής σύγκρουσης, με εισαγγελέα και αστυνομικούς να παρεμβαίνουν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Οι ύβρεις πάντως έπεσαν βροχή: «Καημένος!» «Γ...μένος κλόουν!» «Είσαι ηλίθιος!» ακούστηκαν μεταξύ άλλων.



Τα γλυκά που έγιναν μέρος της δίκης



Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, κάποιες στιγμές μοιάζουν σχεδόν σουρεαλιστικές.

Ένας δικηγόρος υπεράσπισης εμφανίστηκε στο δικαστήριο κρατώντας μια μεγάλη σακούλα γεμάτη αλφαχόρες, τα παραδοσιακά αργεντίνικα γλυκά με dulce de leche.

Έναν μήνα νωρίτερα, άλλος συνήγορος είχε φέρει «chipás», μικρά ψωμάκια με τυρί από την Παραγουάη.

Οι κινήσεις αυτές δεν πέρασαν απαρατήρητες. Μάλιστα, το αρτοποιείο που συνδέθηκε με τα γλυκά απέκτησε μεγαλύτερη προβολή μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ακόμη και σε μια τόσο βαριά υπόθεση, η καθημερινότητα βρίσκει τρόπο να εισχωρεί.

Το μικρό σπίτι που έγινε πρωταγωνιστής



Ωστόσο, το πιο παράξενο αντικείμενο της δίκης είναι ένα μικρό ομοίωμα. Πρόκειται για μια λεπτομερή μακέτα του σπιτιού όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Μαραντόνα.

Κατασκευασμένη από φοιτητές του Πανεπιστημίου του Μπελγράνο, έχει διαστάσεις περίπου δύο μέτρα μήκος και ένα μέτρο ύψος. Για να μεταφερθεί μέσα στην αίθουσα χρειάζονται τέσσερα άτομα.

Το μοντέλο χρησιμοποιείται από μάρτυρες και ειδικούς ώστε να εξηγήσουν τις συνθήκες στον χώρο όπου βρέθηκε νεκρός ο θρύλος του ποδοσφαίρου.

Ένα μικρό αντίγραφο ενός σπιτιού έχει γίνει έτσι ένα από τα σημαντικότερα «πειστήρια» μιας τεράστιας υπόθεσης.

Η κατάθεση που έριξε λάδι στη φωτιά



Ένας πρώην βοηθός του Μαραντόνα, ο Μαξιμιλιάνο Πομάργκο, κατηγόρησε την ιατρική ομάδα ότι προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη δημοσιότητα γύρω από την κατάσταση του ποδοσφαιριστή. «Γίνονταν σαν τον Μαραντόνα. Αναζητούσαν τα φώτα της δημοσιότητας», υποστήριξε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρχαν έντονες επαγγελματικές αντιπαλότητες ανάμεσα στους γιατρούς που συμμετείχαν στη φροντίδα του. Μια εικόνα που, όπως είπε, δεν ταίριαζε με τη σοβαρότητα της κατάστασης ενός ανθρώπου που χρειαζόταν συνεχή και αυστηρή παρακολούθηση.

Μια δεύτερη δίκη από το μηδέν



Η υπόθεση θα μπορούσε ήδη να έχει ολοκληρωθεί, όμως ένα πρωτοφανές περιστατικό την οδήγησε σε επανεκκίνηση.

Η πρώτη δίκη ακυρώθηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι μία από τις δικαστές, η Χουλιέτα Μακιντάτς, συμμετείχε κρυφά στην παραγωγή ντοκιμαντέρ για την υπόθεση.

Το γεγονός προκάλεσε σάλο και οδήγησε στην απομάκρυνσή της από τη διαδικασία. Έτσι, η δικαστική μάχη ξεκίνησε ξανά.

Το τελευταίο παιχνίδι του Ντιέγκο



Ο Μαραντόνα έζησε μια ζωή γεμάτη θριάμβους, σκάνδαλα, λατρεία και αντιφάσεις. Τώρα, σχεδόν πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας του γράφεται σε μια δικαστική αίθουσα.

Δεν κρίνεται μόνο η ευθύνη επτά ανθρώπων. Κρίνεται και ένα μεγαλύτερο ερώτημα: αν ένας από τους πιο διάσημους ανθρώπους στον κόσμο έλαβε τη φροντίδα που πραγματικά χρειαζόταν στις τελευταίες ώρες της ζωής του.

Για εκατομμύρια θαυμαστές του, ο «Ντιεγκίτο» παραμένει ο άνθρωπος που χάρισε στην Αργεντινή το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986. Για τη δικαιοσύνη, όμως, παραμένει πλέον μια υπόθεση που ζητά απαντήσεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ και france24