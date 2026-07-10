Μαραθώνας: Συνελήφθη 21χρονη για εμπρησμό από πρόθεση - Έβαλε 4 εστίες φωτιάς σε ξερόχορτα

Στη σύλληψη μίας 21χρονης προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς κατηγορείται ότι προκάλεσε από πρόθεση πυρκαγιά στην περιοχή Βρανά Μαραθώνα, το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 11:33, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, από την έρευνα προέκυψε ότι η 21χρονη φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα, δημιουργώντας τέσσερις διαφορετικές εστίες σε ξηρά χόρτα και θαμνώδη βλάστηση. Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε έκταση περίπου 350 τετραγωνικών μέτρων, πριν τεθούν υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Μετά από εμπεριστατωμένη προανάκριση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής, η 21χρονη ταυτοποιήθηκε ως η φερόμενη δράστιδα και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμό από πρόθεση. Για την υπόθεση ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

174 συλλήψεις για εμπρησμό από την αρχή του χρόνου

Στην ανακοίνωσή του, το Πυροσβεστικό Σώμα επισημαίνει ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 9 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 547 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 707.866,33 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 174 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 160 αφορούσαν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 14 υποθέσεις εμπρησμού από πρόθεση.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τονίζει ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τον εντοπισμό και την άμεση απόδοση ευθυνών σε όσους προκαλούν πυρκαγιές.

Τέλος, η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η μεγάλη πλειονότητα των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.