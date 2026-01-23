Marca για Κωνσταντέλια: «Ο Έλληνας "μάγος" που άλλαξε τη μοίρα του ΠΑΟΚ»

Ο ΠΑΟΚ σφράγισε το εισιτήριο για τα playoffs του Europa League, υποχρεώνοντας τη Ρεάλ Μπέτις στην πρώτη της ήττα στη διοργάνωση. Με τη νίκη αυτή ο Δικέφαλος εξασφάλισε την παρουσία του στον ενδιάμεσο γύρο, διατηρώντας ακέραιες τις ελπίδες του ακόμη και για την απευθείας πρόκριση στην οκτάδα.

Η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι, μέχρι το ραντεβού της Τούμπας, είχε ηττηθεί στη σεζόν μόνο από «μεγαθήρια» όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο, ενώ μετρούσε το απόλυτο των νικών στη League Phase κόντρα σε Λιόν, Ουτρέχτη και Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Η ισπανική Marca αποθέωσε τον νεαρό άσο, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον παίκτη-κλειδί που «άλλαξε ξεκάθαρα το παιχνίδι».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η «επιθετική διαύγεια» του νεαρού άσου και η ικανότητά του να κινείται ανάμεσα στις γραμμές, αποσυντόνισαν πλήρως την ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι. Οι Ισπανοί στάθηκαν ιδιαίτερα στην ποιότητα του, υπογραμμίζοντας πως τόσο το πρώτο γκολ όσο και το κερδισμένο πέναλτι έφεραν τη σφραγίδα του. Η Marca καταλήγει πως ο Κωνσταντέλιας επιβεβαίωσε τον τίτλο του «μεγάλου αστεριού», όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής σε μια ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Το δημοσίευμα της Marca

«Ο Άμπντε, που επέστρεψε μετά το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αγωνίστηκε για περισσότερο από μισή ώρα. Το ίδιο και ο ταλαντούχος Κωνσταντέλιας, το μεγάλο αστέρι της ελληνικής ομάδας, ο οποίος ήταν οριακά έτοιμος για το παιχνίδι, αλλά δεν άργησε να δείξει την επιθετική του διαύγεια: εξαιρετική κίνηση ανάμεσα στις γραμμές και πάσα στον Ζίβκοβιτς, του οποίου η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι απομακρύνθηκε από τον Ορτίθ, τη στιγμή που το γκολ φαινόταν σχεδόν βέβαιο. Μια φάση που δεν άρεσε στον 'πράσινο' πάγκο, ο οποίος ζητούσε μεγαλύτερη ένταση και ετοίμαζε νέες αλλαγές.

Ωστόσο, η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο του νεαρού Έλληνα μεσοεπιθετικού, μόλις 22 ετών, άλλαξε ξεκάθαρα την εικόνα του ΠΑΟΚ. Με κίνηση στο κενό χώρο, ξεκίνησε μια φάση που, αφού πέρασε από τα πόδια του Μεϊτέ, κατέληξε σε σέντρα του Γιακουμάκη, με τον Ζίβκοβιτς να σκοράρει με κεφαλιά, εντελώς αμαρκάριστος, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Ένα γκολ που άνοιξε το σκορ και ακολούθησε ο τραυματισμός του Λο Σέλσο, ο οποίος μόλις είχε περάσει στο παιχνίδι, σε ένα διάστημα όπου τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν ακόμη χειρότερα για τη Μπέτις, καθώς ακυρώθηκε και δεύτερο γκολ της ελληνικής ομάδας ως οφσάιντ.

Το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα πραγματοποίησε ο Μοράντε, ενώ ο Πελεγκρίνι προσπάθησε να «σώσει ό,τι σωζόταν» ρίχνοντας στη μάχη και τον νεαρό Ντάνι Πέρεθ από τις ακαδημίες. Όμως, με τους 'πράσινους' να ανεβαίνουν μαζικά και τον Κωνσταντέλια να καθοδηγεί τις αντεπιθέσεις, το 2-0 έμοιαζε θέμα χρόνου. Ο Πάου το απέτρεψε αρχικά σε μια κόντρα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα όταν ο Μοράντε υπέπεσε σε πέναλτι πάνω στον Κωνσταντέλια. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε εύστοχα ο Γιακουμάκης, βάζοντας οριστικό τέλος στο παιχνίδι...».