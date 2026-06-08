Marca: «Ο Παναθηναϊκός AKTOR παρακολουθεί στενά τη περίπτωση του Τρέι Λάιλς»

Με τη Ρεάλ να περνάει μία από τις δυσκολότερες σεζόν στην ιστορία της, ο Τρέι Λάιλς ήταν ένας από τους παίκτες της που κατάφεραν να τραβήξουν τα βλέμματα της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την ισπανική «Marca» ο Αμερικανός έχει μπει στο «στόχαστρο» από ομάδες όπως η Χάποελ, Φενέρμπαχτσε και Dubai BC. Μέσα σε αυτή τη κουβέντα μπαίνει και ο Παναθηναϊκός, που θέλει και εκείνος να τα πάει καλύτερα στην επόμενη σεζόν. Φυσικά η ομάδα του δε θα τον αφήσει να φύγει τόσο εύκολα, καθώς πρώτος της στόχος είναι να του ανανεώσει το συμβόλαιο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Marca»

«Το ταλέντο του Λάιλς είχε προσελκύσει εδώ και καιρό το ενδιαφέρον κορυφαίων ομάδων της EuroLeague με μεγάλα μπάτζετ. Η Φενέρμπαχτσε είχε ήδη εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Πρόσφατα, ο γενικός διευθυντής της Χάποελ Τελ Αβίβ, Γιώργος Χήνας, το επιβεβαίωσε δηλώνοντας:

«Τον θέλουμε. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι θα έρθει, γιατί δεν ξέρω τι πρόκειται να συμβεί." Παράλληλα, η Dubai BC και ο Παναθηναϊκός AKTOR παρακολουθούν επίσης στενά την περίπτωσή του».

Μετά τον MVP Σάσα Βεζένκοφ, ο Λάιλς ήταν ο κορυφαίος φόργουορντ της EuroLeague αυτή τη σεζόν, με μέσο όρο 13.5 πόντους (54,5% στο δίποντο, 45,9% στο τρίποντο, 78,6% από τη γραμμή των βολών), 4,5 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ. Ο Καναδός ψηλός τελείωσε τον ημιτελικό με τη Βαλένθια στο Final Four της Αθήνας με 17 πόντους, επτά ριμπάουντ και μία ασίστ. Στον τελικό με τον Ολυμπιακό συγκέντρωσε 24 πόντους, οκτώ ριμπάουντ, μία ασίστ και τρία κλεψίματα.