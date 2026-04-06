Marca: Παρομοίασε τη Μπάγερν Μονάχου με τους «300» του Λεωνίδα ενόψει του αγώνα με τη Ρεάλ

Η δημοφιλής εφημερίδα Marca διάλεξε έναν ευφάνταστο τρόπο για να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά της Μπάγερν Μονάχου στο κοινό της Ρεάλ Μαδρίτης. Παρομοίασε την ομάδα του Βινσέντ Κομπανί με μία «πολεμική μηχανή» αντάξια των «300» πολεμιστών του Λεωνίδα.

Η ισπανική εφημερίδα «υποκλίθηκε» στο ταλέντο και την ποιότητα των Βαυαρών, αναφέροντας πως η μάχη που θα κληθεί να δώσει η ομάδα του Αρμπελόα με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League, θα είναι ανάλογη της ιστορικής μάχης των «300» Σπαρτιατών στις Θερμοπύλες.

«Μπορεί να μην αντιμετωπίζει τον Λεωνίδα και τους 300 Σπαρτιάτες, όμως η Ρεάλ Μαδρίτης και ο προπονητής της Αρμπελόα θα τεθούν αντιμέτωποι στα προημιτελικά του Champions League με μία μηχανή που παράγει γκολ, μία ομάδα που θα παλέψει μέχρι θανάτου. Ακριβώς όπως οι 300 πολεμιστές των Θερμοπυλών», υπογράμμισε στο δημοσίευμά της η Marca.

Στη συνέχειά του, το κείμενο προχωράει σε μία σύγκριση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μπάγερν Μονάχου, αναλύοντας τα πρόσφατα αποτελέσματά τους. «Την ίδια στιγμή που η Ρεάλ Μαδρίτης δυσκολευόταν εναντίον της Μαγιόρκα, παραδίδοντας ουσιαστικό το πρωτάθλημα στη Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν Μονάχου πέτυχε μία μοναδική ανατροπή (3-2) κόντρα στη Φράιμπουργκ και συμπλήρωσε 300 γκολ σε λιγότερους από 100 αγώνες υπό τις οδηγίες του Βέλγου προπονητή, Βινσέντ Κομπανί».

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν το βράδυ της Τρίτης (07/04, 22:00) στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για τον πρώτο από τους δύο προημιτελικούς του Champions League και η νικήτρια θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Παρί Σεν Ζερμέν - Λίβερπουλ.