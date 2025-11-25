Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: «Επιδημία ο εθισμός των παιδιών στα smartphone και τα social media»

Για τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών μίλησε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, στο «Wise 12 Summit» που λαμβάνει χώρα στην Ντόχα υπό την αιγίδα του Qatar Foundation. Η σύζυγος του πρωθυπουργού, που ήταν καλεσμένη της Σεΐχα Μόζα (Sheikha Moza Bint Nasser), αναφέρθηκε στο πώς θα περιοριστεί η «έκθεση» των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο εθισμός στα smartphone και τα social media είναι μια επιδημία που απειλεί να στερήσει από την επόμενη γενιά την ικανότητα κοινωνικοποίησης, συγκέντρωσης, ύπνου», τόνισε. Η κα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη επισήμανε πως η συνεχής διάδραση με τις οθόνες ενεργοποιεί τον μηχανισμό ανταμοιβής του εγκεφάλου - αντίστοιχο με τον μηχανισμό του εθισμού - δημιουργώντας έναν κύκλο που είναι δύσκολο να σπάσουν τα παιδιά.

«Οι γονείς ανησυχούν και νιώθουν αβοήθητοι!», σημείωσε και χτύπησε το «καμπανάκι» τονίζοντας πως εάν η τεχνολογία δεν προσφέρει στους γονείς τα εργαλεία να ανακτήσουν τον έλεγχο, «οφείλουμε εμείς, συλλογικά, να το πράξουμε μέσα από τον δημόσιο διάλογο και τις απαραίτητες πολιτικές».

Υπογράμμισε πως «τώρα είναι η στιγμή» και συμπλήρωσε πως «τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα να αναπτυχθούν και να μάθουν», αλλά όχι μέσα από αλγόριθμους ή bots ή σκρολάροντας στα social media.

Αντίθετα, όπως ανέφερε, η μάθηση θα έρθει μέσα από την επαφή με τους συμμαθητές, την οικογένεια, τους δασκάλους και τους φίλους, τα βιβλία, την μουσική, το παιχνίδι και την άθληση!