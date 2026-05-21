Μαρέβα Μητσοτάκη: «Χρόνια πολλά στο μονάκριβό μου» – Η ξεχωριστή ευχή στον γιο της για τη γιορτή του

Μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση έκανε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη με αφορμή την ονομαστική γιορτή του γιου της, Κωνσταντίνου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.



Η σύζυγος του πρωθυπουργού δημοσίευσε φωτογραφίες από τον ιστορικό χώρο του Μυστρά, επιλέγοντας ένα συμβολικό σκηνικό για να συνοδεύσει τις ευχές της προς τον γιο της. Με λόγια γεμάτα αγάπη, η ίδια ευχήθηκε δημόσια στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, εκφράζοντας τη βαθιά της συναισθηματική σύνδεση μαζί του.



Η ανάρτηση ξεχώρισε για τον προσωπικό της τόνο, καθώς η κ. Μητσοτάκη απηύθυνε τις ευχές της με ιδιαίτερη τρυφερότητα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά στο μονάκριβό μου, σ’ αγαπώ πολύ!».



Το στιγμιότυπο από τον Μυστρά, έναν χώρο με έντονο ιστορικό και πολιτιστικό φορτίο, έδωσε μια επιπλέον διάσταση στην ανάρτηση, συνδέοντας την προσωπική στιγμή με ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της ελληνικής κληρονομιάς.





Η δημοσίευση συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες likes και πλήθος σχολίων από διαδικτυακούς φίλους και ακολούθους, οι οποίοι έσπευσαν να στείλουν τις δικές τους ευχές στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για τη γιορτή του.

