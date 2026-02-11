Μαρέβα Μητσοτάκη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το ατύχημα στο Μιλάνο - «Όλα καλά, ευχαριστώ το ΚΑΤ»

Λίγες ημέρες μετά το σοβαρό ατύχημα που υπέστη στο Μιλάνο κατά την επίσκεψή της για την τελετή έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, και το οποίο την οδήγησε στο χειρουργείο και στα δύο της χέρια, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη προχώρησε σήμερα, 11 Φεβρουαρίου, στην πρώτη της δημόσια ανάρτηση, θέλοντας να ευχαριστήσει τους γιατρούς του ΚΑΤ που στάθηκαν στο πλευρό της.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη δημοσίευσε μήνυμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της τόσο προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όσο και προς όσους της έστειλαν ευχές για ταχεία ανάρρωση. Χωρίς να αναφερθεί στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα ή να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της, περιορίστηκε στη φράση «όλα καλά».

Το Instagram story της Μαρέβα Μητσοτάκη

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό του ΚΑΤ. Θερμές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και τις ευχές σας. Όλα καλά. Να προσέχετε. Με αγάπη, Μαρέβα», έγραψε σε story.