Marfin: Ακόμα 3 άτομα στο «στόχαστρο» των Αρχών - Άμεσα η επιστροφή της 46χρονης από Βρετανία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την εξιχνίαση της δολοφονικής επίθεσης στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin το 2010, που στοίχισε τη ζωή τριών ανθρώπων μεταξύ των οποίων και μίας εγκύου γυναίκας.

Εκτός από τους 2 άνδρες 42 ετών που έχουν ήδη συλληφθεί και -σύμφωνα με όσα δήλωσε η ΕΛΑΣ- είχαν άμεση συμμετοχή στον θανατηφόρο εμπησμό, θέμα χρόνου θεωρείται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης και η 46χρονη ύποπτη για την οποία έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ωστόσο δεν μπόρεσε να εκτελεστεί άμεσα καθώς η γυναίκα ζει σήμερα στη Βρετανία.

Με τη διαδικασία για την έκδοση διεθνούς εντάλματος να ετοιμαζόταν να ξεκινήσει, η 46χρονη επικοινώνησε χθες αυτοβούλως με τις ελληνικές Αρχές και εξέφρασε την πρόθεσή της να έρθει στην Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που τη βαραίνουν.

ΣΤΗΝ ΓΑΔΑ ΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ EMΠPHΣTIKH EΠIΘEΣH ΣΤΗ MARFIN (ΦΩΤΟ: EUROKINISSI)

Μάλιστα, ενώ οι δύο άλλοι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη 14 Ιουλίου, άμεσα αναμένεται να επιστρέψει στη χώρα και η 46χρονη, πιθανώς τη Δευτέρα.

Η έρευνα της Αστυνομίας όμως φαίνεται πως δεν σταματά σε αυτά τα τρία πρόσωπα, αλλά επεκτείνεται και σε άλλα άτομα που φέρονται να είχαν άμεση ή έμμεση εμπλοκή με την εγκληματική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στη Σταδίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, στο «στόχαστρο» των Αρχών είναι ακόμα τρία άτομα. Πρόκειται για έναν δραστήριο αντιεξουσιαστή που ήταν στον κύκλο των υπόπτων τους πρώτους μήνες μετά την επίθεση, χωρίς τελικά να προκύψει κάτι σε βάρος του. Ο δεύτερος είναι ακόμα ένας αντιεξουσιαστής που συνελήφθη κάποια χρόνια μετά, για υπόθεση ένοπλης οργάνωσης και βομβιστικές επιθέσεις στο κέντρο της Αθήνας και διατηρούσε προσωπική φιλική σχέση με κάποιον από τους συλληφθέντες.

Πώς έφτασε στα ίχνη των 3 συλληφθέντων η ΕΛΑΣ

Αποτέλεσμα πολύχρονης έρευνας και στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από διαφορετικές πηγές και σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα ήταν ο εντοπισμός των τριών ατόμων που η ΕΛΑΣ θεωρεί δράστες του δολοφονικού εμπρησμού στη Marfin το 2010, οδηγώντας στον θάνατο τρεις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και μία εγκύου γυναίκας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία, κατά το αρχικό στάδιο διερεύνησης της υπόθεσης είχε σχηματιστεί δικογραφία κατά αγνώστων δραστών, ενώ σε μεταγενέστερο χρόνο η υπόθεση διερευνήθηκε εκ νέου, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας.

Η Μαρία Καραγιάννη/Eurokinissi

Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν παραγγελίας της αρμόδιας Εισαγγελίας, συγκεντρώθηκε και υποβλήθηκε το σχετικό προανακριτικό υλικό, με αποτέλεσμα να ανασυρθεί η ανωτέρω δικογραφία από το αρχείο αγνώστων δραστών και να παραγγελθεί η διενέργεια κύριας ανάκρισης.

Στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες, και οι δύο ηλικίας 42 ετών, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν, Όπως επιβεβαιώνει η ΕΛΑΣ, για την ίδια υπόθεση αναζητείται μία γυναίκα.

Όπως έγινε γνωστό η φερόμενη δράστιδα είναι 46 ετών, μένει πλέον μόνιμα στη Βρετανία και ήρθε σε επικοινωνία με τις ελληνικές Αρχές αυτοβούλως, δηλώνοντας διατεθειμένη να επιστρέψει προκειμένου να παρουσιαστεί στην Αστυνομία.

Πώς έγινε η δολοφονική επίθεση - Οι δύο υποομάδες

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, η ΕΛΑΣ αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πορείας που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας στις 5 Μαΐου 2010, ομάδες ατόμων συμμετείχαν σε επεισόδια με ρίψεις μολότοφ, καθώς και εμπρηστικές επιθέσεις κατά οχημάτων και καταστημάτων.

Συγκεκριμένα, ο εμπρησμός του τραπεζικού υποκαταστήματος της Marfin στην οδό Σταδίου προκλήθηκε από μέλη μίας ομάδας, η οποία κινήθηκε στο σώμα της πορείας, αρχικά χωρισμένη σε δύο υποομάδες.

Πιο αναλυτικά, οι δύο υποομάδες συγκεντρώθηκαν σε κοντινή απόσταση από το υποκατάστημα της τράπεζας και μετά από συνεννόηση, ορισμένα άτομα αποκόπηκαν και ενεργώντας συντονισμένα και οργανωμένα, προξένησαν την πυρκαγιά (εμπρησμό) στο εσωτερικό της τράπεζας, σπάζοντας το τζάμι της πόρτας και πετώντας στο εσωτερικό της, τουλάχιστον μία βόμβα μολότοφ, η οποία εξερράγη, καθώς και εύφλεκτο υγρό, το οποίο επιτάχυνε την εκδήλωση της φωτιάς.

Αποτέλεσμα της εμπρηστικής αυτής επίθεσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός των 3 εργαζομένων της τράπεζας.

Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, η ομάδα απομακρύνθηκε, ενώ ορισμένοι απ’ αυτούς, όπως διαπιστώθηκε, συμμετείχαν από κοινού και με άλλα άτομα, και σε άλλες επιθέσεις σε βάρος οχημάτων, καταστημάτων και κτιρίων.

Φωτιά στην τράπεζα της Marfin/Φωτ. αρχείου Eurokinissi

Η «κατανομή ρόλων» στην εγκληματική ενέργεια

Όπως προέκυψε, η ομάδα είχε εσωτερική κατανομή ρόλων. Ειδικότερα, ορισμένα άτομα ανέλαβαν τον ενεργό εκτελεστικό ρόλο, όπως τη θραύση του υαλοπίνακα και τη ρίψη εύφλεκτων αντικειμένων και υγρών, ενώ τα λοιπά μέλη είχαν συντονιστικό και υποστηρικτικό ρόλο, συμβάλλοντας στην προστασία, προετοιμασία, εκδήλωση της εμπρηστικής επίθεσης και στη γενικότερη επιχειρησιακή υποστήριξη των φυσικών αυτουργών του εμπρησμού.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στους 3 φερόμενους δράστες

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης αξιοποιήθηκαν ιατροδικαστικά, αυτοψιακά και εργαστηριακά ευρήματα, ενώ όπως διαπιστώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, η πυρκαγιά στο τραπεζικό υποκατάστημα προκλήθηκε από τη ρίψη αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών τύπου μολότοφ.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει η Αστυνομία, συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν, ως προανακριτικό υλικό, μεταξύ άλλων, βιντεοληπτικά και φωτογραφικά αρχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς και φωτογραφίες που εξήχθησαν από ψηφιακό πειστήριο, το οποίο είχε κατασχεθεί στο πλαίσιο έτερης υπόθεσης που είχε χειριστεί κατά το παρελθόν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας.

Φωτιά στην τράπεζα της Marfin/Φωτ. αρχείου Eurokinissi

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο των εξειδικευμένων εργαστηριακών και συγκριτικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, εφαρμόσθηκαν προηγμένες μεθοδολογίες ψηφιακής ανάλυσης.

Μέσω αυτών, επετεύχθη η αποκατάσταση και ανάκτηση χαμηλού επιπέδου δεδομένων από ψηφιακά μέσα αποθήκευσης του συστήματος καταγραφής βίντεο του τραπεζικού καταστήματος, οδηγώντας στον επακριβή προσδιορισμό και συγχρονισμό του απόλυτου χρονικού στίγματος της εμπρηστικής επίθεσης.

«Κλειδί» η χρήση της νέας τεχνολογίας

Παράλληλα, με την εφαρμογή σχετικών αλγορίθμων, βελτιώθηκε, όπου ήταν τεχνικά εφικτό, η ευκρίνεια του προϋπάρχοντος παλαιότερου οπτικού υλικού, το οποίο επανεξετάσθηκε σε πλήρη εναρμόνιση με τη χρονολογική αλληλουχία των καταγεγραμμένων καρέ.

Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε η τεκμηριωμένη συσχέτιση μορφολογικών και λοιπών χαρακτηριστικών των κατηγορούμενων καθώς και η μοναδικοποίηση προσωπικών αντικειμένων, βάσει εξατομικευμένων χαρακτηριστικών τους, σε συνδυασμό με το υπό εξέταση αποδεικτικό υλικό.

Τι βρέθηκε στα σπίτια των συλληφθέντων

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (laptops, USB sticks, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, κινητά τηλέφωνα κ.α.), ενώ στην οικία που διέμενε ο ένας απ’ τους δύο συλληφθέντες, βρέθηκε και κατεργασμένη κάνναβη (σε μορφή σοκολάτας) συνολικού μικτού βάρους -18,6- γραμμαρίων.

Για το λόγο αυτό, σε βάρος του σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Οι συλληφθέντες, απ’ τους οποίους ο ένας έχει απασχολήσει για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.