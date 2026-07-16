Marfin: Νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των τριών συλληφθέντων

Νέες φωτογραφίες ντοκουμέντα φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο FLASH τις οποίες χρησιμοποίησαν τα στελέχη της Αστυνομίας προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη των τριών συλληφθέντων για τη φερόμενη εμπλοκή τους στην φονική, εμπρηστική επίθεση στη Marfin το 2010.

Οι αρχές εξέτασαν το φωτογραφικό αρχείο από τις διακοπές των φερόμενων δραστών από την περίοδο 2008-2010, με βάση το οποίο οδηγήθηκαν στα τρία άτομα, στους δύο 42χρονους άνδρες και στην 46χρονη γυναίκα που κατηγορούνται για τον εμπρησμό της Marfin.

flash.gr

flash.gr

flash.gr

Μέσα στη δικογραφία υπάρχουν φωτογραφίες-πειστήρια, με τις οποίες φαίνεται να τους έχουν ταυτοποιήσει τόσο από την πορεία της 5ης Μαΐου του 2010 όσο και από τις διακοπές τους την προηγούμενη χρονιά.

flash.gr

flash.gr

Να σημειωθεί ότι οι δύο 42χρονοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την απολογία τους σε εισαγγελέα και ανακριτή την περασμένη Τρίτη, ενώ η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των ελληνικών αρχών τις επόμενες ημέρες μετά την αποδοχή της έκδοσής της στην Ελλάδα από τη Βρετανία όπου και συνελήφθη.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική επίθεση με μολότοφ

Ένα σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από την φονική, εμπρηστική επίθεση στο κατάστημα της τράπεζας Marfin 16 χρόνια μετά την 5η Μαΐου 2010, φέρνει ο FLASH στο φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας καρέ-καρέ τις τελευταίες στιγμές πριν το κτίριο τυλιχθεί στις φλόγες. Από την εμπρηστική επίθεση έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα.

Στο βίντεο διακρίνονται οι υπάλληλοι της τράπεζας να βρίσκονται στον χώρο εργασίας τους λίγο μετά τις 14:00, ενώ η προσοχή τους είναι στραμμένη προς την είσοδο του καταστήματος. Την ίδια ώρα, στην οδό Σταδίου βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη διαδήλωση κατά των μέτρων λιτότητας, ενώ ομάδα κουκουλοφόρων έχει αποκοπεί από την πορεία και επιτίθεται στο υποκατάστημα, επιχειρώντας να σπάσει τις γυάλινες προσόψεις.

Για λίγα λεπτά οι εργαζόμενοι συνεχίζουν τις τελευταίες εργασίες πριν από το κλείσιμο της τράπεζας, όμως στις 14:07 η κατάσταση αλλάζει δραματικά. Μόλις η πρόσοψη παραβιάζεται, επικρατεί πανικός και οι υπάλληλοι εγκαταλείπουν βιαστικά τον χώρο, αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο. Ένας από αυτούς επιστρέφει στιγμιαία για να πάρει προσωπικό του αντικείμενο και αμέσως μετά απομακρύνεται τρέχοντας.

Η στιγμή της φονικής επίθεσης με μολότοφ στη Marfin το 2010. pic.twitter.com/G1vHWCWzFC — Flash.gr (@flashgrofficial) July 16, 2026

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα καταγράφεται η πρώτη ισχυρή έκρηξη, καθώς οι μολότοφ έχουν ήδη εκτοξευθεί στο εσωτερικό του κτιρίου. Μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί καλύπτουν τον χώρο και η εικόνα από την κάμερα ασφαλείας χάνεται μέσα στο σκοτάδι.