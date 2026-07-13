Marfin: Στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ όπου εργάζεται συνελήφθη η 46χρονη - Ετοιμαζόταν να έρθει Ελλάδα

Περίπου στις 03.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/7) συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ η 46χρονη που κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση στη Marfin το 2010. Η γυναίκα εργάζονταν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο, όμως εκείνη την ώρα προφανώς πήγε για άλλο λόγο.

Κατά πληροφορίες, η 46χρονη ετοιμάζονταν να πάρει την πρώτη πτώση από το Λονδίνο για την Αθήνα (σ.σ. στις 05.00 τα ξημερώματα) προκειμένου να θέσει εαυτόν στη διάθεση των αρχών και να υποστηρίξει την αθωότητα της. Μάλιστα, η δικηγόρος της, τις προηγούμενες ημέρες είχε μεταφέρει αυτή την πρόθεση της 46χρονης που τα τελευταία 6 χρόνια ζούσε στο Μπράιτον και είχε κάνει οικογένεια με δύο παιδιά. Ωστόσο, η «ερυθρά αγγελία» που εκδόθηκε από τις ελληνικές διωκτικές αρχές μετά τα εντάλματα σύλληψης, είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη της επί βρετανικού εδάφους.

Πλέον, θα κρατηθεί μέχρι το βρετανικό δικαστικό συμβούλιο να μελετήσει το σκέλος της δικογραφίας που την αφορά και να αποφασίσει την έκδοση της στην Ελλάδα. Να θυμίσουμε ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άνδρες, ηλικίας 42 ετών, μετά από νέα έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από επιπλέον στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση των αρχών αλλά και με την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και ΑΙ.

Να σημειωθεί ότι το μοιραίο μεσημέρι της 5ης Μαΐου 2010, η 46χρονη σήμερα γυναίκα φέρεται να βρίσκεται κοντά στους άλλους δύο συλληφθέντες, έχοντας σακίδιο πλάτης, με τα στοιχεία που λέει ότι έχει η ΕΛ.ΑΣ. να τη θέλουν να μεταφέρει βόμβες μολότοφ.