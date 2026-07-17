Marfin: Τι «πρόδωσε» τους τρεις υπόπτους - Τα σακίδια και οι φωτογραφίες από τις διακοπές

Νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την πολύκροτη υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin, τον Μάιο του 2010, φέρεται να οδήγησαν τις Αρχές, ύστερα από 16 χρόνια, στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη των τριών υπόπτων.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα, σύμφωνα με πληροφορίες, διαδραμάτισε η ανάλυση φωτογραφιών από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας, τα οποία συνέκριναν εικόνες των υπόπτων από προσωπικές τους στιγμές και διακοπές, την περίοδο 2008-2010, με φωτογραφικό υλικό από τα επεισόδια της 5ης Μαΐου 2010, όταν και έγινε η εμπρηστική φονική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin στη Σταδίου.

flash.gr

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Οι ειδικοί επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν βιομετρική σύγκριση, εξετάζοντας τον σωματότυπο και άλλα μορφολογικά χαρακτηριστικά των προσώπων που καταγράφονται στις φωτογραφίες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η διαδικασία δεν οδήγησε σε απόλυτη ταυτοποίηση των υπόπτων με τα άτομα που εμφανίζονται στο υλικό από τα επεισόδια.

Αντίθετα, τα συμπεράσματα των αναλυτών περιορίστηκαν είτε στην επισήμανση ομοιοτήτων είτε στη διαπίστωση ότι τα πρόσωπα «προσομοιάζουν», χωρίς να μπορεί να στοιχειοθετηθεί πλήρης ταυτοπροσωπία.

flash.gr

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Τα σακίδια που μπήκαν στο μικροσκόπιο

Εκεί όπου οι Αρχές εμφανίζονται περισσότερο βέβαιες είναι στην ταυτοποίηση αντικειμένων που φέρεται να χρησιμοποιούσαν οι ύποπτοι.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένα ανοιχτόχρωμο σακίδιο που διακρίνεται σε φωτογραφίες από το προσωπικό αρχείο ενός εκ των συλληφθέντων παρουσιάζει πλήρη αντιστοιχία με σακίδιο που καταγράφεται στο φωτογραφικό υλικό από την ημέρα της επίθεσης. Οι αστυνομικοί εστίασαν ακόμη και σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όπως ο πορτοκαλί αποχρωματισμός κοντά στο φερμουάρ, που αποδίδεται στη φθορά του χρόνου.

Ανάλογη σύγκριση έγινε και για δεύτερο σακίδιο, μαύρου χρώματος, το οποίο φέρει χαρακτηριστικό κόκκινο σημάδι. Το συγκεκριμένο σακίδιο εμφανίζεται τόσο σε φωτογραφίες διακοπών του δεύτερου υπόπτου όσο και σε εικόνες από την ομάδα των κουκουλοφόρων που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, συμμετείχε στον εμπρησμό της τράπεζας.

Κατά το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι Αρχές θεωρούν ότι η ταύτιση των συγκεκριμένων αντικειμένων αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα ευρήματα της έρευνας, πάνω στα οποία στηρίχθηκε η εξέλιξη της υπόθεσης μετά από 16 χρόνια.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική επίθεση με μολότοφ

Ένα σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από την φονική, εμπρηστική επίθεση στο κατάστημα της τράπεζας Marfin 16 χρόνια μετά την 5η Μαΐου 2010, φέρνει ο FLASH στο φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας καρέ-καρέ τις τελευταίες στιγμές πριν το κτίριο τυλιχθεί στις φλόγες. Από την εμπρηστική επίθεση έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα.

Στο βίντεο διακρίνονται οι υπάλληλοι της τράπεζας να βρίσκονται στον χώρο εργασίας τους λίγο μετά τις 14:00, ενώ η προσοχή τους είναι στραμμένη προς την είσοδο του καταστήματος. Την ίδια ώρα, στην οδό Σταδίου βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη διαδήλωση κατά των μέτρων λιτότητας, ενώ ομάδα κουκουλοφόρων έχει αποκοπεί από την πορεία και επιτίθεται στο υποκατάστημα, επιχειρώντας να σπάσει τις γυάλινες προσόψεις.

Για λίγα λεπτά οι εργαζόμενοι συνεχίζουν τις τελευταίες εργασίες πριν από το κλείσιμο της τράπεζας, όμως στις 14:07 η κατάσταση αλλάζει δραματικά. Μόλις η πρόσοψη παραβιάζεται, επικρατεί πανικός και οι υπάλληλοι εγκαταλείπουν βιαστικά τον χώρο, αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο. Ένας από αυτούς επιστρέφει στιγμιαία για να πάρει προσωπικό του αντικείμενο και αμέσως μετά απομακρύνεται τρέχοντας.

Η στιγμή της φονικής επίθεσης με μολότοφ στη Marfin το 2010. pic.twitter.com/G1vHWCWzFC — Flash.gr (@flashgrofficial) July 16, 2026

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα καταγράφεται η πρώτη ισχυρή έκρηξη, καθώς οι μολότοφ έχουν ήδη εκτοξευθεί στο εσωτερικό του κτιρίου. Μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί καλύπτουν τον χώρο και η εικόνα από την κάμερα ασφαλείας χάνεται μέσα στο σκοτάδι.