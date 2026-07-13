Marfin: Την Τρίτη εξετάζεται το ελληνικό αίτημα έκδοσης για την 46χρονη

Ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη (14/7) η 46χρονη Ελληνίδα, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα των ελληνικών αρχών για την έκδοσή της.

Η διαδικασία στο βρετανικό δικαστήριο αφορά την έναρξη της εξέτασης του ελληνικού αιτήματος έκδοσης, ενώ η απόφαση για το αν η 46χρονη θα παραδοθεί στις ελληνικές αρχές θα ληφθεί στο πλαίσιο της προβλεπόμενης δικαστικής διαδικασίας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων (National Extradition Unit - NEU) της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA), κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της NCA, η 46χρονη καταζητούνταν από τις ελληνικές αρχές «για υπόθεση που αφορά επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε υποκατάστημα τράπεζας στην Αθήνα το 2010».

Το χρονικό της σύλληψης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, περίπου στις 03.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/7) συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ η 46χρονη που κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση στη Marfin το 2010. Η γυναίκα εργάζονταν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο, όμως εκείνη την ώρα προφανώς πήγε για άλλο λόγο.

Κατά πληροφορίες, η 46χρονη ετοιμάζονταν να πάρει την πρώτη πτώση από το Λονδίνο για την Αθήνα (σ.σ. στις 05.00 τα ξημερώματα) προκειμένου να θέσει εαυτόν στη διάθεση των αρχών και να υποστηρίξει την αθωότητα της. Μάλιστα, η δικηγόρος της, τις προηγούμενες ημέρες είχε μεταφέρει αυτή την πρόθεση της 46χρονης που τα τελευταία 6 χρόνια ζούσε στο Μπράιτον και είχε κάνει οικογένεια με δύο παιδιά. Ωστόσο, η «ερυθρά αγγελία» που εκδόθηκε από τις ελληνικές διωκτικές αρχές μετά τα εντάλματα σύλληψης, είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη της επί βρετανικού εδάφους.