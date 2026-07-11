Marfin: Το προφίλ και ο ρόλος των συλληφθέντων στη θανατηφόρα επίθεση - Οι φωτό που τους «πρόδωσαν»

Δεκαέξι χρόνια μετά τη δολοφονική επίθεση με μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στο κέντρο της Αθήνας, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους -μεταξύ των οποίων μίας εγκύου γυναίκας- η Αστυνομία φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην εξιχνίαση ενός εγκλήματος που συντάραξε την Ελλάδα στα χρόνια των μνημονίων.

Οι δύο άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν χθες για τον θανατηφόρο εμπρησμό, που συνέβη στις 5 Μαΐου 2010 στην οδό Σταδίου, οδηγήθηκαν την ίδια ημέρα στην Ευελπίδων και έλαβαν προθεσμία δύο ημερών προκειμένου να απολογηθούν στην Ανακρίτρια το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου. Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από τους δύο 42χρονους άνδρες που συνελήφθησαν χθες Παρασκευή (10/7) σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ σε Κυψέλη, Άνω Λιόσια και Χαλάνδρι, αναζητείται ακόμα μία 46χρονη γυναίκα που βρίσκεται στη Βρετανία και για την οποία αναμένεται να εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.

ΣΤΗΝ ΓΑΔΑ ΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ EMΠPHΣTIKH EΠIΘEΣH ΣΤΗ MARFIN (ΦΩΤΟ: EUROKINISSI)

Ο ρόλος των «τριών» στην επίθεση - Το προφίλ τους

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το STAR, στο υλικό της δικογραφίας φαίνεται ότι ο ένας εκ των δύο 42χρονων ήταν εκείνος που έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας. Στη συνέχεια ο ίδιος -μαζί με ένα ακόμα άτομο που αναζητείται- πέταξαν μέσα τις βόμβες μολότοφ. Ο δεύτερος συλληφθείς αλλά και η 46χρονη που αναζητείται, φαίνεται να έχουν υποστηρικτικό ρόλο και να είναι μέλη της ίδιας ομάδας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας συλληφθείς είναι γόνος εύπορης οικογένειας, ο άλλος εργάζεται ως εναερίτης στο Ολυμπιακό Στάδιο, ενώ η 46χρονη ζει πλέον στην Αγγλία έχοντας κάνει οικογένεια με δύο παιδιά ενώ φαίνεται να υποστήριξε πως αδυνατεί να καλύψει οικονομικά το εισιτήριο για να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Οι φωτογραφίες από διακοπές, το mail και τα στοιχεία που «μίλησαν» μέσω AI

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, στο φως έρχεται η συνδυαστική έρευνα που πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ προκειμένου να οδηγηθεί στους τρεις φερόμενους δράστες της δολοφονικής επίθεσης στη Marfin.

Ένα ανώνυμο mail που εστάλη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος -γνωστής και ως ελληνικό FBI- είναι αυτό που φέρεται να «ξεκλείδωσε» την έρευνα, κατονομάζοντας συγκεκριμένα πρόσωπα ως υπαίτιους του εγκλήματος, πληροφορίες που οι Αρχές αξιολόγησαν ως σοβαρές.

Ωστόσο, το περιεχόμενο του mail ήρθε να «κουμπώσει» με στοιχεία που η ΕΛΑΣ φαίνεται πως έχει στα χέρια της εδώ και αρκετά χρόνια. Η Αστυνομία έχει συλλέξει οπτικό υλικό από το σημείο και τη στιγμή της επίθεσης στην τράπεζα, το οποίο περιλαμβάνει βίντεο και φωτογραφίες.

Ήδη από το 2020, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είχε μιλήσει για νέα στοιχεία που είχαν περιέλθει σε γνώση των Αρχών, τα οποία όμως φαίνεται ότι χρειάστηκαν αρκετά χρόνια προκειμένου να αξιοποιηθούν.

Φωτιά στην τράπεζα της Marfin/Φωτ. αρχείου Eurokinissi

Το 2021, υπό άκρα μυστικότητα, έφτασαν στα χέρια της ΕΛΑΣ κάποιες επιπλέον φωτογραφίες με πρόσωπα γνώριμα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, τα οποία συμμετείχαν στα εκτεταμένα επεισόδια που συνέβησαν την 5η Μαίου 2010 στο κέντρο της Αθήνας και έφτασαν μέχρι και τα γραφεία της τότε Νομαρχίας Αττικής στη Λεωφόρο Συγγρού.

Λίγο διάστημα νωρίτερα -στο προσωπικό ηλεκτρονικό αρχείο ατόμου που έχει σχέση με τον αντιεξουσιαστικό χώρο- εντοπίστηκαν φωτογραφίες από καλοκαιρινές διακοπές του 2009, στις οποίες απεικονίζονται άτομα που φορούσαν τα ίδια ακριβώς ρούχα και είχαν τα ίδια σακίδια με τα άτομα που συμμετείχαν στον θανατηφόρο εμπρησμό της Marfin. Όπως τονίζουν αστυνομικές πηγές, πρόκειται για ίδια ρούχα, ίδια καπέλα, ίδια γυαλιά ηλίου, ίδια σακίδια.

Τα στοιχεία αυτά εξετάστηκαν από τα εργαστήρια της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τα οποία χάρη στο σύγχρονο λογισμικό AI που διαθέτουν πλέον σήμερα, μπόρεσαν να αποτυπώσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα υψομετρικά χαρακτηριστικά των ατόμων στις φωτογραφίες από τα επεισόδια του 2010 και τις διακοπές του 2009.

Όλα αυτά τα ευρήματα φαίνεται πως κατέληξαν σε μία αναλυτική πραγματογνωμοσύνη, μέσω της οποίας οι Αρχές εκτιμούν ότι τα πρόσωπα που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από τις διακοπές ταυτίζονται με τους δράστες που εμφανίζονται στο οπτικό υλικό από την επίθεση στη Marfin.

To ανώνυμο mail που κατονόμαζε συγκεκριμένα άτομα φαίνεται πως λειτούργησε συνδυαστικά, ώστε το ελληνικό FBI να ζητήσει από τον εισαγγελέα την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο, ώστε να υπάρξει τελικά η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τα τρία πρόσωπα.