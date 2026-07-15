«Να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email» για τη Marfin - Το σκεπτικό προφυλάκισης των 2 συλληφθέντων

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας υπέβαλαν στην ανάκριση, σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας της Marfin (οικογένεια Αγγελικής Παπαθανασοπούλου) προκειμένου να λάβουν γνώση της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί και να αποφασίσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους.

«Πιθανό να τελέσουν νέα αδικήματα»

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το σκεπτικό των δικαστικών αρχών, οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό στο υποκατάστημα της τράπεζας επί της οδού Σταδίου, το 2010, αποφασίστηκε να προφυλακιστούν λόγω:

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πράξης που τους αποδίδεται,

από το γεγονός ότι έχουν ο καθένας συμμετοχή και ξεχωριστό ρόλο, χωρίς τον οποίο δεν θα είχε επέλθει το θανατηφόρο αποτέλεσμα,

ενήργησαν με ένα καλά οργανωμένο εγκληματικό σχέδιο, γνωρίζοντας τα αποτελέσματα των πράξεών τους, αποδεχόμενοι τον θανάσιμο κίνδυνο που δημιούργησαν για τους εργαζόμενους της τράπεζας,

η πράξη που τους αποδίδεται δείχνει ότι υπάρχει περιφρόνηση προς την ανθρώπινη ζωή και μία σταθερή εγκληματική δράση και

είναι πιθανό να τελέσουν νέα αδικήματα, εάν αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

«Nα ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος»

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι δικαστικές αρχές έχουν ζητήσει να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία της Marfin, με την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση να έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές.

Σημειώνεται ότι σε έγγραφο που προσκόμισε η υπεράσπιση, η ιδιωτική εταιρεία στην οποία ανήκει ο λογαριασμός του ηλεκτρονικού μηνύματος δηλώνει ότι είναι στη διάθεση των αρχών.

Εξάλλου, οι συνήγοροι των υπολοίπων ατόμων που αναφέρονται στο ανώνυμο email και δεν έχουν συλληφθεί, έδωσαν σήμερα το παρών στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση και δήλωσαν ότι είναι στη διάθεση των αρχών, εφόσον κριθεί ότι πρέπει και αυτοί να δώσουν εξηγήσεις.

Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου

Οι δύο 42χρονοι, που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Marfin, πήραν τον δρόμο για τις φυλακές του Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου.

Παράλληλα, σε λίγες ημέρες αναμένεται να φτάσει και στην Ελλάδα, από την Αγγλία, η 46χρονη, που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση. Η γυναίκα, που κρατείται από τις βρετανικές αρχές, συναίνεσε στην έκδοσή της στην Ελλάδα και θα μεταφερθεί στην Αθήνα μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.