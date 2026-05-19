Μαργαρίτα Μυτιληναίου για Στέφανο Ληναίο: «Τον τελευταίο μήνα τον ψάχνω και τον εκτιμώ περισσότερο»

Η Μαργαρίτα Μυτιληναίου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε για τον θάνατο του πατέρα της, Στέφανου Ληναίου, που έφυγε από τη ζωή στις 18 Απριλίου 2026, όμως ανακοινώθηκε αρκετές ημέρες αργότερα.

«Ήταν δική του θέληση. Μας είχε αποχαιρετήσει το τελευταίο δίμηνο. Ήθελε να φύγει, θεωρούσε ότι ήταν πλήρης ημερών, γιατί ήταν πλήρης ημερών, 98 χρόνων ήταν. Μας αποχαιρέτησε το τελευταίο διάστημα… Νιώθοντας γεμάτος και νιώθοντας ότι έχει κλείσει ο κύκλος, ότι είχε προσφέρει όσα είχε προσφέρει, ότι είχε κάνει τα έργα του, τις παραστάσεις του, το θέατρό του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του και τα λοιπά. Ήταν ήρεμος, με αυτή την έννοια το λέω».

«Η μαμά μου είναι βράχος»

«Όπως όλοι οι γονείς με τα παιδιά τους και εγώ και ο αδερφός μου περάσαμε διάφορες περιόδους με τους γονείς μας, δηλαδή και εντάσεις και πολύ καλές στιγμές και αποστάσεις και απ’ όλα. Όλες αυτές οι στιγμές περνάνε απ’ το μυαλό σου πολύ και πολύ γρήγορα. Και μετά λίγο τις μπλοκάρεις, γιατί δεν μπορείς να το διαχειριστείς.

Κοίταγα το κινητό μου σήμερα. Μέχρι πριν από μια εβδομάδα είχα περίπου 250 μηνύματα αδιάβαστα από εκείνες τις μέρες. Μας παίρνει και μας χρόνο. Νομίζω ότι είναι κανονικό. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Τον τελευταίο μήνα τον ψάχνω και τον εκτιμώ περισσότερο. Και τώρα ξέρω ότι μας βλέπει και μας ακούει η μαμά μου και προσπαθώ να είμαι και λίγο συγκρατημένη σε αυτό. Η μαμά μου είναι βράχος σε όλη αυτή την ιστορία! Φοβερή, τρομερή, μας κρατάει αυτή. Είναι φανταστική».

«Δεν είναι πολύ εύκολο»

«Ο μπαμπάς μου ήταν πολύ πληθωρικός και εξωστρεφής. Η μαμά μου είναι πάντα εσωστρεφής, αλλά αυτή οδηγούσε, όπως συμβαίνει σε αρκετά σπίτια. Τα τελευταία χρόνια κάθομαι και τις ξαναβλέπω τις ταινίες και ανακαλύπτω και πράγματα που δεν είχα δει. Δηλαδή, μια μούτα, μια έκφραση, μια σιωπή, μια παύση. Σε αυτή την περίοδο δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά γενικά είναι πολύ ήσυχο και ωραίο και τρυφερό».