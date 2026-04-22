Μαργαρίτα Μυτιληναίου: Το σπαρακτικό αντίο στον πατέρα της, Στέφανο Ληναίο

Με προσωπικές στιγμές και οικογενειακές αναμνήσεις αποχαιρέτησε η Μαργαρίτα Μυτιληναίου τον πατέρα της Στέφανο Ληναίο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών. «Καλό σου ταξίδι, πατέρα. Έφυγες πλήρης και πλήρης ημερών, χαμογελαστός και γεμάτος αγάπη. Μεγάλο πράγμα. Όλη σου τη ζωή πάλεψες για αυτό που θεωρούσες έντιμο, δίκαιο και Δημοκρατικό. Αγώνες, αγωνίες, εξορίες, οικονομικές καταστροφές, πολιτικές απογοητεύσεις- όλα τα αντιμετώπισες. Όλα τα ξεπέρασες.

Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά, αλλά και μεγάλες νίκες. Θέατρο, ραδιόφωνο, κείμενα σε εφημερίδες, βιβλία, συνδικαλισμός. Σε όλα άφησες το ισχυρό σου αποτύπωμα.

«Το παγωτό καϊμάκι και ο ελληνικός με τη μαμά»

Για καλό κατευόδιο σου χαρίζω τον ήλιο της Άνοιξης, την ευωδιά του λουλουδιού της νεραντζιάς, τη γεύση του παγωτού καϊμάκι και τη θέα του Μεσσηνιακού κόλπου που τόσο αγαπούσες. Α, και έναν ελληνικό καφέ σαν αυτόν που έπινες κάθε απόγευμα με την μαμά. Αυτά, πατέρα. Καλό δρόμο…»