Μάργκοτ Ρόμπι: Με το περιδέραιο «Taj Mahal» της Ελίζαμπεθ Τέιλορ στην πρεμιέρα του Wuthering Heights

Μια βραδιά γεμάτη αίγλη και υψηλή αισθητική εκτυλίχθηκε στο ιστορικό TCL Chinese Theatre του Λος 'Αντζελες, το οποίο φιλοξένησε την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» (Wuthering Heights). Τα φλας των φωτογράφων πήραν φωτιά κατά την άφιξη της σταρ Μάργκοτ Ρόμπι, η οποία διέσχισε το κόκκινο χαλί κρατώντας από το χέρι τον συμπρωταγωνιστή της Τζέικομπ Ελόρντι.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια επέλεξε μια αριστουργηματική δημιουργία του οίκου Schiaparelli από τη συλλογή υψηλής ραπτικής 'Ανοιξη 2026 που μόλις παρουσιάστηκε στο Παρίσι. Δαντελένιος κορσές σε nude απόχρωση με φλοράλ λεπτομέρειες, ο οποίος κατέληγε σε μια βελούδινη μαύρη φούστα με βαθύ κόκκινο τελείωμα ήταν η υψηλής αισθητικής δημιουργία που αγκάλιαζε το σώμα της ενώ ο δραματικός όγκος στο κάτω μέρος δημιουργούσε μια καθηλωτική σιλουέτα.

Η ηθοποιός ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με διαμαντένια σκουλαρίκια Lorraine Schwartz και ένα εντυπωσιακό περιδέραιο σε σχήμα καρδιάς. Πρόκειται για το θρυλικό διαμαντένιο κολιέ «Taj Mahal» του οίκου Cartier, ένα από τα πολυτιμότερα κοσμήματα της συλλογής της Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Η ιστορία του χρονολογείται από την Ινδία του 16ου αιώνα και δωρίστηκε στην Τέιλορ από τον σύζυγό της Ρίτσαρντ Μπάρτον για τα 40ά της γενέθλια το 1972 στη Βουδαπέστη. Στο πλευρό της, ο Τζέικομπ Ελόρντι εντυπωσίασε με ένα total black κοστούμι Bottega Veneta, το οποίο συνδύασε με κοσμήματα Cartier.

Margot Robbie & Jacob Elordi Photo by Olivia Wong/WireImage

Στην πρεμιέρα παρευρέθηκε επίσης η Βρετανίδα τραγουδίστρια Charli XCX, επιλέγοντας μια χρυσή δημιουργία της Vivienne Westwood με ογκώδη φούστα. Η σταρ είχε τα μαλλιά της λυτά σε χαλαρούς μαύρους κυματισμούς ενώ προτίμησε ένα μίνιμαλ μακιγιάζ.

(Photo by Olivia Wong/WireImage

Όπως αναφέρει, η ιστοσελίδα Τhe Αrgus η τραγουδίστρια του «Brat» υπογράφει το soundtrack της επερχόμενης ταινίας στο οποίο περιλαμβάνονται τα «Chains Of Love» και «House», που έχουν ήδη κυκλοφορήσει.

Η κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ φέρει την υπογραφή της βραβευμένης με Όσκαρ Έμεραλντ Φένελ, τόσο στο σενάριο όσο στη σκηνοθεσία και την παραγωγή. Διαδραματίζεται τον 18ο αιώνα με φόντο τους άγριους λόφους του Γιορκσάιρ, εστιάζοντας στην εμμονική ερωτική σχέση ανάμεσα στην ανυπότακτη Catherine Earnshaw (Ρόμπι) και τον εκδικητικό Heathcliff (Ελόρντι). Αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 11 Φεβρουαρίου.