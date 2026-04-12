Μαρί-Λουίζ Έτα: Ποια είναι η πρώτη γυναίκα προπονήτρια σε κορυφαίο πρωτάθλημα

Η απόφαση της Ουνιόν Βερολίνου να εμπιστευτεί τη Μαρί-Λουίζ Έτα είναι μια είδηση που κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Η 34χρονη τεχνικός ανέλαβε την ομάδα μετά την απομάκρυνση του Στέφεν Μπάουμγκαρτ, ύστερα από την ήττα με 3-1 από τη Χαϊντενχάιμ, σε μια περίοδο όπου ο σύλλογος βρίσκεται κοντά στη ζώνη κινδύνου της Bundesliga. Η Έτα ορίστηκε υπηρεσιακή μέχρι το τέλος της σεζόν και έγινε η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει ανδρική ομάδα στη γερμανική πρώτη κατηγορία αλλά και συνολικά στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Marie-Louise Eta will manage Union Berlin until the end of the season.



Γεννημένη στις 7 Ιουλίου 1991 στη Δρέσδη, η Έτα ξεκίνησε την ποδοσφαιρική της καριέρα ως μέσος. Αγωνίστηκε στην Τούρμπινε Πότσνταμ από το 2008 έως το 2011, καταγράφοντας 29 συμμετοχές και 4 γκολ, ενώ στη συνέχεια πέρασε από τη Χάμπουργκ, την Κλόπενμπουργκ και τη Βέρντερ Βρέμης. Συνολικά στην καριέρα της μέτρησε 177 συμμετοχές και 30 γκολ σε συλλογικό επίπεδο. Παράλληλα φόρεσε τη φανέλα των μικρών εθνικών ομάδων της Γερμανίας από την Κ15 έως την Κ23.



Η σημαντικότερη στιγμή της καριέρας της ως παίκτρια ήρθε το 2010, όταν κατέκτησε το Champions League γυναικών με την Τούρμπινε Πότσνταμ. Εκείνη την περίοδο θεωρούνταν μέσος με καλή τακτική αντίληψη και σωστές τοποθετήσεις, στοιχεία που αποτέλεσαν τη βάση της μετέπειτα προπονητικής της φιλοσοφίας.



Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν 2017-18, σε ηλικία 26 ετών, και στράφηκε άμεσα στην προπονητική. Τα πρώτα της βήματα έγιναν στις μικρές εθνικές ομάδες γυναικών της Γερμανίας, όπου εργάστηκε διαδοχικά στην Κ19, την Κ15 και την Κ17, αποκτώντας εμπειρία στην ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών.



Η μετάβαση στο ανδρικό ποδόσφαιρο ήρθε το 2023, όταν εντάχθηκε στο τεχνικό επιτελείο της Ουνιόν Βερολίνου. Τότε έγινε η πρώτη γυναίκα βοηθός προπονητή στην ιστορία της Bundesliga, ανοίγοντας ήδη το δρόμο για να γράψει ιστορία. Ένα χρόνο αργότερα, το 2024, κάθισε για πρώτη φορά στον πάγκο σε αγώνα της πρώτης κατηγορίας, αντικαθιστώντας τον τότε «head coach» Νέναντ Μπιέλιτσα είχε τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές για το επεισόδιο με τον Λερόι Σανέ, αναλαμβάνοντας τον πάγκο της Ουνιόν σαν αντικαταστάτρια.



Τη φετινή σεζόν εργαζόταν ως προπονήτρια της ομάδας Κ19 της Ουνιόν Βερολίνου, από την οποία και ανέβηκε στην πρώτη ομάδα. Παράλληλα, είχε ήδη προγραμματιστεί να αναλάβει τη γυναικεία ομάδα του συλλόγου από το καλοκαίρι, κάτι που δείχνει ότι η διοίκηση την υπολόγιζε για σημαντικό ρόλο στο πρότζεκτ του κλαμπ.



Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Έτα διαθέτει δίπλωμα UEFA Pro και προτιμά σχηματισμό 4-2-3-1. Με την Κ19 της Ουνιόν στη φετινή σεζόν είχε 22 αγώνες με 13 νίκες, 4 ισοπαλίες και 5 ήττες, με μέσο όρο 1,95 βαθμούς ανά παιχνίδι.



Η αποστολή της μόνο εύκολη δεν είναι. Η Ουνιόν βρίσκεται στην 11η θέση και απέχει μόλις επτά βαθμούς από τη ζώνη των μπαράζ, έχοντας μπροστά της πέντε κρίσιμες αγωνιστικές μέχρι το τέλος της σεζόν. Η Έτα καλείται να οδηγήσει την ομάδα σε ασφαλή παραμονή, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

