Μαρί Σαντάλ: Φέρνει στο φως προσωπικές οικογενειακές στιγμές με τον Παύλο Ντε Γκρες και τα παιδιά τους

Η Γιορτή του Πατέρα ήταν η ευκαιρία για τη Μαρί Σαντάλ να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακολούθους στο Instagram προσωπικές οικογενειακές στιγμές, κάτι που κάνει σπάνια.

Θέλοντας να τιμήσει τον σύζυγό της, Παύλο ντε Γκρες, δημιούργησε ένα άλμπουμ φωτογραφιών με εκείνον και τα παιδιά τους.

Η πρώτη της ανάρτηση ήταν ξεχωριστή μιας και στη φωτό που μοιράστηκε έχει ποζάρει όλη η οικογένεια γύρω από ένα γιορτινό τραπέζι με μια εντυπωσιακή τούρτα.

Μέσα από τα Instagram Stories, η Μαρί Σαντάλ δημοσίευσε φωτογραφίες του Παύλου με το κάθε ένα από τα παιδιά τους σε μικρότερη ηλικία. Δείτε τις τρυφερές στιγμές από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους με τον πατέρα τους: