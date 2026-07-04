Μαρί Σαντάλ - Παύλος Ντε Γκρες: 31 χρόνια μετά, ο έρωτας τους παραμένει ίδιος

Με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, η Μαρί Σαντάλ γιόρτασε την επέτειο του γάμου της με τον Παύλο Ντε Γκρες, αποδεικνύοντας πως, έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες κοινής πορείας, ο ρομαντισμός εξακολουθεί να έχει ξεχωριστή θέση στη ζωή τους.

Η επιχειρηματίας και σχεδιάστρια μόδας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη με ροζ λουλούδια, δώρο του συζύγου της, συνοδεύοντας έτσι τη σημαντική ημέρα για την οικογένειά τους.

Μια γνωριμία που εξελίχθηκε σε μεγάλο έρωτα

Η ιστορία αγάπης της Μαρί Σαντάλ και του Παύλου Ντε Γκρες ξεκίνησε το 1992 στη Νέα Υόρκη, όταν γνωρίστηκαν σε κοινωνική εκδήλωση. Η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα και δύο χρόνια αργότερα ο Παύλος της έκανε πρόταση γάμου στο Γκστάαντ της Ελβετίας, κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών τους.

Ο γάμος που άφησε εποχή

Το ζευγάρι παντρεύτηκε την 1η Ιουλίου 1995 στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο, σε μια τελετή που συγκέντρωσε μέλη βασιλικών οικογενειών και προσωπικότητες της διεθνούς υψηλής κοινωνίας.

Το εντυπωσιακό νυφικό Valentino της Μαρί Σαντάλ έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο εμβληματικά νυφικά της εποχής, ενώ η δεξίωση που ακολούθησε στο Hampton Court Palace αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά γεγονότα της χρονιάς.

Μια οικογένεια που μεγάλωσε μαζί με τον έρωτά τους

Σήμερα, η Μαρί Σαντάλ και ο Παύλος Ντε Γκρες έχουν αποκτήσει πέντε παιδιά και συνεχίζουν να μοιράζονται τη ζωή τους, κρατώντας χαμηλούς τόνους αλλά παραμένοντας ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια της ευρωπαϊκής υψηλής κοινωνίας.

Η ανάρτηση για την επέτειό τους έγινε αφορμή να θυμηθούν οι ακόλουθοί τους την πορεία μιας σχέσης που ξεκίνησε πριν από 31 χρόνια και εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αγάπη, σταθερότητα και οικογενειακή συνοχή.