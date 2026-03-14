Μαρία Αγγελικούση: Στο «βαρύ όνομα» της ναυτιλίας ανήκει το πλοίο που χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα

Η επίθεση σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα έφερε ξανά στο προσκήνιο το όνομα της Μαρία Αγγελικούση, της γυναίκας που βρίσκεται σήμερα στο τιμόνι ενός από τους μεγαλύτερους ναυτιλιακούς ομίλους στον κόσμο.

Το δεξαμενόπλοιο Maran Homer έπλεε χωρίς φορτίο στα ανοιχτά του Νοβοροσίσκ όταν δέχθηκε το χτύπημα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι παραμένει λειτουργικό και συνεχίζει την πορεία του αυτοδύναμα, ενώ καλά στην υγεία τους είναι οι 24 ναυτικοί, μεταξύ των οποίων και δέκα Έλληνες.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η Maran Tankers Management Inc., διαχειρίστρια εταιρεία του υπό Ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιου MARAN HOMER (IMO No. 9761372), αναφέρει πως σήμερα, 14 Μαρτίου, περί τις 04:35 τοπική ώρα (01:35 GMT) και ενώ το πλοίο έπλεε εκτός ρωσικών χωρικών υδάτων, αναμένοντας εντολή να εισέλθει στο Caspian Pipeline Consortium (CPC) Terminal στο Novorossiysk της Ρωσίας, όπου θα παραλάμβανε φορτίο καζακικού αργού πετρελαίου, χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο.



Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το πλήρωμα είναι ασφαλές. Σημειώθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές στο κατάστρωμα και στον εξοπλισμό καταστρώματος του πλοίου. Το δεξαμενόπλοιο ήταν άφορτο και δεν υπάρχει περιβαλλοντική ρύπανση. Έχει ήδη αποπλεύσει από το Novorossiysk».

Ποια είναι η Μαρία Αγγελικούση

Η 43χρονη εφοπλίστρια θεωρείται η πιο πλούσια Ελληνίδα στον πλανήτη και η διάδοχος μιας από τις ισχυρότερες ναυτιλιακές δυναστείες της χώρας. Παρότι διαχειρίζεται έναν κολοσσό της παγκόσμιας ναυτιλίας, η ίδια παραμένει ιδιαίτερα χαμηλών τόνων και σπάνια απασχολεί τη δημοσιότητα.

Από την Ιατρική στο Cambridge στη ναυτιλιακή αυτοκρατορία

Η Μαρία Αγγελικούση ακολούθησε αρχικά έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο από εκείνον της οικογενειακής ναυτιλιακής επιχείρησης.

Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, ενώ πραγματοποίησε σπουδές και στο Κολέγιο του Λονδίνου.

Για αρκετά χρόνια εργάστηκε ως γιατρός στο National Health Service (NHS), το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες συμμετείχε και σε εθελοντικές αποστολές σε φτωχότερες χώρες.

Ωστόσο, το 2008 αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να ενταχθεί στον ναυτιλιακό όμιλο της οικογένειάς της.

Η διάδοχος του Γιάννη Αγγελικούση

Η Μαρία Αγγελικούση είναι κόρη του Γιάννη Αγγελικούση, ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες εφοπλιστές των τελευταίων δεκαετιών, ο οποίος είχε δημιουργήσει μια τεράστια ναυτιλιακή αυτοκρατορία κρατώντας πάντα χαμηλό προφίλ.

Ήδη από το 2018 είχε καταστεί σαφές ότι η μοναχοκόρη του θα ήταν εκείνη που θα αναλάμβανε το μέλλον του ομίλου. Τότε, ο πατέρας της χρησιμοποίησε το brand Maran - το οποίο προέρχεται από το όνομά της - για τις βασικές εταιρείες του ομίλου: Maran Tankers, Maran Gas, Maran Dry.

Μετά τον θάνατο του πατέρα της το 2021, η Μαρία Αγγελικούση ανέλαβε επισήμως τη διοίκηση του Angelicoussis Group.

Ένας από τους μεγαλύτερους ναυτιλιακούς στόλους στον κόσμο

Ο όμιλος Angelicoussis αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους παίκτες της παγκόσμιας ναυτιλίας.



Ο στόλος του περιλαμβάνει περίπου 162 πλοία, μεταξύ των οποίων δεξαμενόπλοια πετρελαίου, πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG carriers), shuttle tankers, φορτηγά πλοία ξηρού φορτίου (dry bulk).

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1947 από τον παππού της, Αντώνη Αγγελικούση, και έκτοτε εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους ελληνικούς ναυτιλιακούς ομίλους.

Η ίδια η Μαρία Αγγελικούση βρίσκεται και στο διοικητικό συμβούλιο της Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.

Στην ελίτ της λίστας Forbes

Η εφοπλίστρια συγκαταλέγεται στους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Η περιουσία της Ελληνίδας πλοιοκτήτριας το 2023 ανερχόταν σε 5,6 δισ. δολάρια, το 2024 αυξήθηκε σε 6,4 δισ. δολάρια και το 2025 είχε αγγίξει τα 7,6 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με τη λίστα Forbes, βρίσκεται στην 509η θέση παγκοσμίως.

Παράλληλα, το 2023 κατέλαβε την 12η θέση στη Lloyd’s List, μία από τις πιο σημαντικές κατατάξεις της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Την ίδια χρονιά, ένα πλοίο του ομίλου της - το υπερδεξαμενόπλοιο διπλού καυσίμου Antonis I. Angelicoussis - τιμήθηκε με το βραβείο «Πλοίο της Χρονιάς».

Η προσωπική της ζωή

Παρά τη μεγάλη οικονομική της επιφάνεια, η Μαρία Αγγελικούση κρατά εξαιρετικά χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας συστηματικά τη δημοσιότητα.

Είναι παντρεμένη με τον Lawrence Frankopan Subic Zrinski, πρίγκιπα και απόγονο της σερβικής βασιλικής οικογένειας των Καραγεώργεβιτς, με τον οποίο έχει αποκτήσει ένα παιδί.

Αν και διαθέτει μια πολυτελή βίλα στη Μύκονο, σπάνια εμφανίζεται σε κοινωνικές στήλες ή lifestyle μέσα, ακολουθώντας την ίδια διακριτική στάση που χαρακτήριζε και τον πατέρα της.

Στο προσκήνιο μετά το περιστατικό στη Μαύρη Θάλασσα

Το πρόσφατο περιστατικό με το πλοίο ελληνικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα έφερε το όνομά της ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας, καθώς το πλοίο ανήκει στον στόλο του ομίλου της.

Η εξέλιξη αυτή υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μεγάλοι ελληνικοί ναυτιλιακοί όμιλοι στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, αλλά και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πλοία σε περιοχές έντονων γεωπολιτικών εντάσεων.